Preto de 1.200 persoas desfilan en Sarria nun Entroido tardío

Á terceira foi a vencida. Logo de dúas cancelacións por previsións meteorolóxicas adversas, a vila de Sarria celebrou este domingo o desfile de Entroido, con preto de 1.200 participantes disfrazados, numerosos espectadores e unha zona de son moderado para persoas con hipersensibilidade acústica.

Os case dous meses de demora con respecto á data inicial apenas restaron afluencia a un Carnaval cheo de referencias á historia local e aos oficios tradicionais como a olaría samanense, e cunha grande implicación de centros educativos e asociación de pais e nais.

O Concello repartiu máis de 5.000 euros en premios seguindo o criterio dun xurado formado polas asociacións Peleriños, Sarricanta e Meigas e Trasgos.

As principais cuantías (800 euros) foron para A túa cara sóame –parodia do programa de televisión– como mellor carroza, e para A lendas dos Seurros, do colexio de La Asunción, que se alzou coa vitoria en comparsas representando unha historia escrita polo investigador Xaime Félix López. Tanto a el como ao músico Abraham Cupeiro rendéronlle homenaxe no desfile, no que recrearon o seu karnyx.

Tamén houbo premios para Xuntos somos máis do colexio La Merced (600 euros), Diversión cósmica (300) e Cores do Oribio, dos centros educativos de Samos e Triacastela, que levaron 150 euros. Os pitufos chegan a Oural quedaron segundos en carrozas (600 euros), seguidos de Antes e despois do Ceip de Paradela (300).

Escudería Frei Luis foi a mellor comparsa infantil (250) e Avialae resultou galardoada con 200 euros pola súa música en vivo.