El presupuesto de O Páramo baja el próximo año hasta el millón de euros

El Ayuntamiento de O Páramo aprobó en la noche del viernes en un pleno extraordinario el presupuesto para el próximo año, que será de un millón de euros. Esto supone un ligero descenso con respecto a las cuentas de 2017, cuando alcanzaron el 1.079.000 euros.

El Concello trabaja con ellas prorrogadas desde entonces, ya que no fue posible llevar el presupuesto de 2018 a una sesión al no disponer de secretario, afirmó ayer el alcalde, Gumersindo Rodríguez Liz.

El regidor popular confía en que las cuentas se incrementen y superen finalmente el millón de euros porque "hai subvencións que sabemos case con toda certeza que as imos ter e non están incluídas2. Por ello, harán modificaciones presupuestarias según las administraciones vayan aprobando las ayudas. "Non inflamos o orzamento, hai que ser realistas. Por iso dá un pouco menos do de 2017", señaló. El alcalde insistió en que el presupuesto es "unha estimación".

Las cuentas dedican fondos principalmente a la mejora de pistas, así como a la creación de locales sociales. Estas actuaciones se incluyen en el presupuesto en "cantidades comúns" o cuentan con cifras "simbólicas", como de "100 euros", porque "irase vendo en que se inviste segundo vaia o ano", explicó Rodríguez Liz.

En cuanto a los locales sociales, el objetivo del Ayuntamiento es crearlos en varias parroquias. Para ello la administración local ya adquirió una casa en Beleigán y quiere comprar otra en Adai.

Otro de los proyectos del Concello paramés es construir un tanatorio municipal en el antiguo consistorio, ubicado en la parroquia de A Torre. Este inmueble se encuentra cerrado desde que hace ocho años se trasladaran las dependencias al multiusos del campo de la feria.

El proyecto se encuentra pendiente de un informe jurídico para realizar un cambio en la calificación del suelo en el que se levanta el inmueble, explicó el alcalde. Al no contar hasta ahora el Ayuntamiento con secretario no se pudo elaborar dicho documento.