El presupuesto de Láncara para el próximo año destina 300.000 euros a inversiones

El pleno de Láncara aprobó un presupuesto de 2.140.253 euros para 2020, lo que supone un pequeño incremento (50.458 euros) con respecto a 2019. De esta cuantía, 303.110 euros se contemplan para inversiones.

El Ayuntamiento dedicará 196.153 euros a arreglo de vías con cargo al plan único de la Diputación. De estos fondos, 182.753 euros serán aportados por la administración provincial y el resto por el Concello.

Entre las inversiones se prevén mejoras de abastecimiento de agua (20.000 euros), de alumbrado público (35.000) y de instalaciones municipales (30.000). Otros 21.956 euros se dedican para el ‘leasing’ de un tractor. Todas estas inversiones se costearán con fondos propios del Ayuntamiento, según figura en las cuentas.

El PP votó en contra del presupuesto por no ser consensuado, dijo. El portavoz, Santiago Cubillas, denunció que las mociones y ruegos que presentaron "tampouco parece que veñan reflexadas" y "bota en falta maior rigor en canto a pormenorizar os ingresos e gastos" en la memoria, en la que acusó al alcalde de "facer propaganda política".

El BNG se abstuvo tras no ser aceptadas dos enmiendas para la creación de ayudas para estudiantes para el transporte y la compra de material escolar. El gobierno las rechazó porque, según el alcalde, Darío Piñeiro, supondría dejar sobre la mesa el presupuesto. "Non é que non estemos de acordo coas súas propostas", aclaró. El portavoz del BNG, Iago Bande, se quejó que la oposición no puede realizar aportaciones y lamentó las formas del regidor, pues los "insultos e mala educación presidiron algun-has das súas intervencións".