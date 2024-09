Starboy Nano López, un 'pressing catch' sarriano en Polonia

Siendo un niño en su Sarria natal, Atilano Arias López se encontró por casualidad, no recuerda si en televisión o en un videojuego, con el wrestling, más conocido en España como pressing catch. Seguramente aquel pequeño no se imaginó que lo acabaría practicando como hobby y subiendo al ring en Polonia y otros países europeos bajo el nombre de Starboy Nano López.

El sarriano, con 11 o 12 años, quedó "cautivado" de aquel nuevo mundo con unos "superheroes, que son como Batman e Spiderman, pero reais". Se enganchó al wrestling y a través de internet fue profundizando en la disciplina. En 2007 tuvo su primer contacto en una academia, pero en 2015, con su traslado a Polonia por motivos laborales, comenzó ya entrenando "en serio". Allí trabaja en la multinacional americana MoneyGram, en el equipo de crímenes financieros, como mánager del departamento que cubre Europa, África, Asia y el Pacífico.

De esta forma, llegó al mundillo, que define como un "show" y "un negocio puro e duro, non é un deporte", en el que el fin es "atraer ao maior número posible de persoas ao show, que compren unha entrada e merchandising". Los luchadores trabajan para las que llaman "promoción", es decir empresas privadas.

Para quien no conozca qué es el wrestling, asegura que es "contar historias, é como unha serie de televisión en el que cada show é coma un capítulo no que se van desenvolvendo historias". Esto es "o que engancha á xente, que faga que queira volver aos shows e ver como segue". Es la historia de un héroe contra un villano, conocidos en el wrestling como babyface y heel, respectivamente.

El sarriano durante un combate. EP

Cada show engloba varios combates

En un espectáculo puede haber hasta 20 luchadores repartidos en "cinco, seis ou sete combates". Estos pueden ser de "un contra un, dous contra dous ou poden estar dez e a ver quen queda o último".

Los participantes cuentan una historia dentro del ring "baixo a premisa dun combate que obviamente está máis ou menos guionizado, máis ou menos preparado, de maneira que os golpes que recibimos, que moitas veces son moi duros e mancan, sexan o máis seguros posibles e coa intención de non lesionar a ninguén". Los objetivos principales son, resume, que "a xente se entreteña e as persoas que o practican o fagan da maneira máis segura posible".

Cada luchador representa siempre al mismo personaje para evitar crear confusión entre el público y algunos duran meses, años o incluso, a veces, toda una carrera. "Normalmente os personaxes que temos adoitan desenvolverse co tempo, van evolucionando, teñen diferentes preocupacións, necesidades ou inquietudes", apunta. En su caso es el bueno y se presenta como Starboy Nano López, algo así como el alma de la fiesta. "Un "starboy" é unha persoa que cando chega a un sitio quere ser o centro de atención", indica. Y eso lo aplica a la ropa, con chaqueta y gafas con luces. "Todo moi esaxerado", pero en "wrestling" no hay nada que sea demasiado excesivo.

Una vestimenta y un nombre que recuerda a España

España está presente en su nombre y su vestimenta. Lleva uno de sus apellidos, López, que ayuda a que el público lo identifique, no directamente con alguien español, pero sí latino. En su ropa figura también una bandera de su país. "Son elementos identificativos que todos temos, co pelo, coa vestimenta... Fante un pouco diferente e que te recorden porque, co número de loitadores que hai e as cousas que pasan, ter un elemento que che identifique é ben recibido", afirma. Además, les genera un extra a nivel márketing, ya que llevan su propio merchandising a los shows. "Canto máis diferente te fagas do resto e máis te recorde a xente, máis posibilidades tes de xerar máis", aclara.

En Polonia existe atracción por el wrestling, pues, cuenta, siempre gustaron de deportes de combate, como boxeo o artes marciales mixtas. Tiene también tirada en países escandinavos y bálticos, "máis no norte de Europa ca no sur". En el caso de España no existe gran afición a este espectáculo. "Houbo unha epoca na que o botaban na tele e había bonecos nas tendas. Houbo un boom, pero foi unha moda que veu e foise", señala Atilano Arias.

Este participó en el último año en shows en Polonia, Dinamarca, Finlandia, España e Italia, aunque su trabajo no le permite hacer tantos como le gustaría. Recientemente también ofreció un seminario en una pequeña escuela de Vigo y tiene previsto volver a hacerlo cuando regrese a Sarria.

Además, Starboy Nano López cuenta con espectáculos confirmados en Noruega y Reino Unido, así como el próximo año en Estados Unidos. "No wrestling é como nos traballos, é coñecer xente e facer contactos. Se coñeces a alguén que che poida recomendar, ábrenseche as portas para ir a varios países", afirma. El sarriano comparte así espectáculo con los luchadores que años atrás veía en la televisión, convirtiéndose en uno de esos "superheroes".