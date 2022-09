Presentadas tres candidaturas para ocupar la presidencia del PP de Sarria

El proceso abierto para la elección del nuevo presidente del PP de Sarria ha registrado tres candidaturas para el congreso local que se celebrará el próximo día 24 y del cual saldrá el sucesor de José Antonio García. Se trata de Luis Pardo, el actual presidente de la gestora del partido; el exsenador Fernando Carlos Rodríguez y el concejal José Manuel Bello.

Todos ellos entregaron los avales necesarios de afiliados (un mínimo de 25) para poder presentarse al que será el primer congreso del PP en Sarria desde el año 2013. Una vez contabilizados, son 89 los que avalan a Pardo, 35 a Rodríguez y 30 a Bello, confirmó el partido.

La agrupación sarriana inició un proceso de renovación después de que el exalcalde y actual portavoz municipal, José Antonio García, anunciase en enero que dejaba la presidencia del PP que ocupó durante los últimos 14 años, abriendo la puerta al nombramiento de un nuevo alcaldable para las municipales de 2023.

Se constituyó entonces una comisión gestora presidida por Luis Pardo Fernández, director del Centro de Atención a Persoas con Discapacidade (CAPD) de Sarria, quien está afiliado al partido desde hace unos 16 años. Pardo se estrenó en política como independiente y fue también concejal por el PP en el mandato 2007-2011.

La suya es una de las tres candidaturas que concurrirán al congreso del día 24 y la que mayor número de avales entregó, una vez finalizado el plazo de presentación el pasado jueves y proclamados los aspirantes este mismo viernes.

Los afiliados del PP de Sarria eligieron por última vez entre más de un candidato en el congreso local celebrado en 2008

Opta también a la presidencia del PP de Sarria el exsenador Fernando Carlos Rodríguez, quien ya ocupó este mismo puesto durante ocho años, con anterioridad a García. Fue también diputado y concejal de este ayuntamiento. En la actualidad es miembro de la junta directiva autonómica del PP.

El tercer candidato por orden de avales es el concejal José Manuel Bello, quien se inició en política a finales de los años 90. En 2003 formó parte de las listas del PP y, en las citas electorales de 2007, 2011 y 2015 concurrió como independiente. En 2019 regresó al seno de este partido como número dos de la candidatura de García.

Según dice, su objetivo es "recuperar a todas aquelas persoas que se senten do PP" y "tratar de facer un grupo forte aglutinando toda esa masa social que pensa na mesma dirección", convencido de que "o Partido Popular debe ser o que goberne Sarria".

Por su parte, Fernando Carlos Rodríguez apela a su experiencia al frente del PP local, una época en la cual "aumentou a afiliación ata máis de 700". Según explica, se anima a dar este paso para "intentar revitalizar o partido" después de que los resultados en las últimas municipales "non fosen os esperados". "Se hai un home do PP en Sarria son eu. Nacín no PP e morrerei no PP. Non todos poden dicir o mesmo", declara.

En su caso, Luis Pardo declina por el momento pronunciarse al respecto de su candidatura.

De no existir acuerdos previos, el futuro del PP de Sarria se dilucidará el 24 en una votación en el hotel Alfonso IX. El último congreso con más de un aspirante fue en 2008, cuando García se impuso a Fernando Díaz Copa, siendo el único candidato en 2013. En 2015 el entonces popular Manuel Sangil pidió un congreso al que postularse, pero la dirección lo descartó.