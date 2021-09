La presa de Vilasouto será navegable para las embarcaciones sin motor

El embalse de Vilasouto será navegable para las embarcaciones sin motor, lo que abre nuevas posibilidades para el turismo y el deporte en este entorno natural del municipio de O Incio. La medida acaba de ser autorizada por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS), que atiende así una petición realizada por el Concello en el verano de 2019.

En su resolución, el organismo de cuenca permite embarcaciones a vela o a remo, quedando prohibido el uso de motor. Ello se debe a que en esta presa se sitúa la toma para el abastecimiento de agua al término municipal de Bóveda.

Además, el embalse se utiliza para el regadío del Val de Lemos, de modo que "puidera darse o caso de que en determinadas épocas do ano non calase suficiente para o seu exercicio ou ben o acceso para a navegación ou flotación sexa difícil ou imposible", señala.

"As actividades de navegación e/ou flotación que se poidan desenvolver no encoro de Vilasouto non se consideran susceptibles de xerar afección na calidade da auga que implique unha deterioración nos resultados da avaliación do estado químico e do potencial ecolóxico da masa sempre que se realicen en embarcacións de vela e/ou remo, pero excluíndo o uso de motor", especifica la CHMS.

El alcalde de O Incio, Héctor Corujo, mostró su satisfacción por este acuerdo. "É un día moi importante para o concello polas posibilidades que se abren a partir de agora no embalse, sobre todo pensando no tempo de lecer e no seu aproveitamento deportivo ou para o turismo», afirmó. Según dijo, el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, se mostró receptivo a la petición del gobierno local porque "entendeu, ao igual que nós, que a navegabilidade podía ser moi interesante para o desenvolvemento da zona sur".

El alcalde destacó que se trata de "un entorno moi bonito, cunhas aguas moi tranquilas", que puede ser un atractivo no solo para el visitante sino para el desarrollo hostelero o de nuevas actividades empresariales. Según anunció Héctor Corujo, el Concello prepara ya algún evento en el embalse para celebrar y promocionar, en cuanto sea posible, este nuevo uso.

La CHMS instalará balizas y habrá que solicitar permiso

Para navegar por Vilasouto habrá que solicitar los correspondientes permisos ante la CHMS, recordó el Concello. Además, el organismo de cuenca se encargará de colocar las balizas necesarias para marcar el perímetro en el que se podrá ejercer esta actividad.



Los usuarios también deberán tener especial cuidado con los esqueletos de los árboles que afloran durante los períodos en los que la cota está baja.



MEDIO SIGLO DE HISTORIA. El embalse de Vilasouto, que cumplió 50 años en 2019, no tiene un aprovechamiento hidroeléctrico, sino que fue construido para regadío y abastecimiento.



RUTA DE SENDERISMO. En este mismo entorno, el Concello pretende convertir en circular una ruta de senderismo