Preocupación entre veciños de Sarria polo paso dunha liña de alta tensión

Veciños de varias parroquias de Sarria comezaron a organizarse despois de que en días pasados se lles comunicase a intención de implantar na zona unha liña de alta tensión para dar servizo a uns futuros parques eólicos, un proxecto que de momento nin sequera saíu a exposición pública, pero que xa comezou a xerar inquietude entre os residentes.

Os afectados explican que entre finais de xaneiro e principios deste mes veciños de varias zonas rurais de Sarria recibiron a visita dunha persoa pertencente a unha empresa de enxeñaría, que foi por distintas casas comentándolles que se ía instalar unha liña de alta tensión duns 220.000 voltios para evacuar enerxía dende Becerreá ata Chantada.

Segundo os datos que puideron reunir despois en distintos organismos, esta liña daría servizo a catro futuros parques eólicos (denominados Chao do Marco, Serra do Colmo, Serra de Piñeira e Serra do Furco), previstos no concello de Becerreá e, nalgún caso, tamén en terreos de Baralla e Láncara.

Os veciños temen que nuns casos a liña de alta tensión afecte "a fincas agropecuarias, co pexorativo impacto ambiental" mentres que noutros pasaría "preto dos núcleos urbanos e rústicos, por riba das casas e outras edificacións xa construídas, co conseguinte perigo que implica para a saúde", aseguran nun escrito.

Tal e como indican, o proxecto aínda non está a exposición pública para poder presentar alegacións, pero algún dos afectados "foron informados persoalmente por un responsable da empresa implicada no trazado da liña".

REUNIÓN. Ante estes datos, hai uns días celebraron unha reunión no local social de Fontabuín, na parroquia da Veiga, á que acudiron máis de 30 persoas residentes en zonas como Betote, Manán ou Maside e mesmo en Láncara.

Falaron tamén cos distintos pedáneos e decidiron constituír unha plataforma creando para iso unha dirección de correo electrónico ([email protected]) e facilitando un teléfono (624.08.65.15) para que calquera persoa interesada poida establecer contacto con eles.

"A veciñanza espera o apoio do goberno local e demais grupos políticos por tratarse dun tema que afecta a centos de veciños do concello de Sarria directamente e a outros moitos máis de forma indirecta", declaran.

Pola súa banda, o alcalde de Sarria, Claudio Garrido, sinala que de momento o Concello non ten coñecemento ao respecto, polo que se puxo en contacto coa Xunta de Galicia para solicitar información sobre a posible liña de evacuación de parques eólicos. Segundo di, pediu que se lle remita o proxecto e, cando o teña, convocará unha reunión cos veciños. "De momento está todo en una fase muy incipiente", di Garrido.