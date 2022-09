El premio Apecsa reconoce el trabajo de la Mancomunidade do Camiño

La Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés, integrada por once municipios y presidida en la actualidad por el de Sarria en la persona de su alcalde, ha sido distinguida con el premio internacional Apecsa en su décima edición. El galardón, convocado por la Asociación de Periodistas e Estudos do Camiño de Santiago, reconoce de este modo el trabajo realizado por esta entidad en la defensa y promoción de los valores de la ruta jacobea.

El jurado, presidido por el periodista samonense Luís Celeiro, destacó la labor de los concellos de Pedrafita, Triacastela, Samos, Sarria, Paradela, Portomarín, Monterroso, Palas de Rei, Melide, Arzúa y O Pino en la divulgación del Camino "que dende os seus comezos foi un tránsito de cultura e coñecemento, un espazo de arte e de saber que temos a obriga de manter e agrandar", señaló.

Apecsa decidió otorgar su mayor distinción a esta mancomunidad "polo traballo feito, no 2021 e primeiro semestre de 2022, na defensa e promoción de valores como a solidariedade, a divulgación da cultura en todas as súas manifestacións, das artes e da artesanía". Incidió también en la "consideración do Camiño como patrimonio común, capaz de xerar riqueza cultural e económica en todos e cada un dos concellos".

De forma especial, el jurado valoró la puesta en marcha por parte de la Mancomunidade del programa Resoando no Camiño Francés, una novedosa iniciativa por medio de la cual el músico sarriano Abraham Cupeiro ofreció seis actuaciones en enclaves tan singulares como el monasterio de La Magdalena de Sarria, la alvariza de Pedro Pardo en Triacastela y las iglesias de Santiago de Arzúa, San Miguel de Monterroso, San Pedro de Melide y San Tirso de Palas de Rei, una gira única que quedó recogida en un documental.

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, presidente de la Mancomunidade durante 2021 y 2022, agradeció a Apecsa el premio, que supone "un reconocimiento a la gestión de los once concellos y a un trabajo de muchos años en defensa y promoción del Camino".

Garrido hizo hincapié en el deseo de la entidad de "potenciar acciones conjuntas", como fue el ciclo de Cupeiro o, este año, el intercambio de grupos locales.