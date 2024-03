Premiados 31 tiradores do club San Juan nunha gala con 200 asistentes

O club de tiro San Juan de Sarria, veterana entidade con máis de catro décadas de traxectoria, celebrou a súa cea-baile anual de confraternidade o pasado sábado no restaurante Cinza e Lume, cos asistencia de preto de 200 persoas e a entrega de premios aos 31 deportistas máis destacados durante a última tempada.

Entre eles cóntase a moza Ana López Gallego, cuxa excepcional traxectoria a fixo merecedora o pasado ano dunha homenaxe por parte da Real Federación Española de Tiro Olímpico. Entre outros logros, no 2023 foi campioa galega de pistola velocidade aire e cuarta no Europeo de aire comprimido celebrado en Tallin (Estonia) co equipo nacional júnior.

O club, que preside Eduardo López e con instalacións en Padriñán, ten entre os seus membros máis novos a Jorge Andrés Ortega, de 9 anos, e Carla Díaz Rodríguez, premiados nas categorías alevín e cadete, respectivamente.

No transcurso da súa gala anual tamén houbo recoñecementos para outros deportistas, varios dos cales resultaron galardoados en máis dunha categoría. Foi o caso de Jorge Hugo Ortega, Javier López Rodríguez, Rafael de Vega, Yon Fernández Penelas, Luis Nogar Martínez, Eduardo López Murias e Rosa María Gamallo.

Asemade, recibiron distincións Óscar González Gerboles, Elvis Carballo Díaz, Antonio Valiña Díaz, Ángel Pillado, Armando Trashorras, José Antonio Lorenzo Iravedra, Eduardo López López, Francisco Alberto Díaz González, José Luis Meijide, José Pérez, Álvaro Díaz Fernández, José Francisco López Neira, José Ángel Iglesias, Lucía Gay, Silvia Díaz Fernández, Mari Carmen Díaz Fernández, Susana García Delgado, Felisa Castedo, Fernando Tomé, José Ramón Díaz Prado e Julio Rivas Iglesias.

A entrega dos obsequios correu a cargo do presidente do club, xunto con Javier Arias, en representación da Xunta de Galicia, e Félix Seijas, responsable de Deportes do Concello de Sarria.

Asistiron tamén a esta gala anual membros da Policía Local de Sarria e da Garda Civil, o edil de Cultura e varios concelleiros do PP. A cea foi seguida dun sorteo de agasallos doados por empresas colaboradoras e dun baile.

O club de tiro San Juan, fundado no ano 1982 e cuns 240 socios na actualidade, segue a reivindicar a creación dunha galería na zona deportiva da vila. O seu presidente agradeceu a participación de deportistas, veciños e autoridades e emprazou a todos para repetir xuntanza o vindeiro ano.