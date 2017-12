La Unión de Fotógrafos y Videógrafos de Bodas de España ha seleccionado dos imágenes de la sarriana Reyes Fernández, de Júpiter Fotografía, entre las mejores del año 2017 en este sector.



Los premios Unionwep reconocen así el trabajo de esta joven profesional, de 30 años de edad, con sendos galardones en dos de las ocho categorías del certamen: preparativos de boda y detalles.



En ambos casos se trata de imágenes captadas por el objetivo de Reyes Fernández en dos ceremonias nupciales celebradas el pasado verano en Sarria. "Para mí supone un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo realizado a lo largo de este año. Significa que me están valorando y eso es una alegría", explica la autora.



Los galardones tienen también una dotación económica, que por el momento desconoce, pero que representan para ella la parte menos relevante. Según indica, "los premios son concedidos por un jurado formado por fotógrafos conocidos y para mí lo más importante es el prestigio que tienen".



Reyes Fernández también le comunicó la concesión de estos premios a los protagonistas de las fotografías, que podrán presumir de tener en su álbum de boda dos imágenes premiadas. "Me dieron la enhorabuena y me dijeron que me lo merecía", señala.



TERCERA GENERACIÓN. Esta joven es ya la tercera generación de Júpiter Fotografía, un estudio situado en la calle Matías López de Sarria y fundado por su abuelo, Alfredo Fernández, al que sucedió su padre, Manuel Fernández, al frente del negocio.



Dedicada primero a la elaboración de vídeos, Reyes Fernández se inició en la fotografía tiempo atrás y fue hace uno o dos años cuando comenzó en el sector de las bodas. En este 2017 se presentó por primera vez a Unionwep y fue "llegar y besar el santo", afirma, feliz.



Desde 2011, la Unión de Fotógrafos y Videógrafos de Bodas visibiliza el trabajo de estos profesionales. Sus prestigiosos premios, que reparten 10.000 euros, serán entregados en marzo en el marco del Photo Forum Barcelona, un encuentro de fotografía y vídeo en el transcurso del cual también se elegirá al Mejor Fotógrafo del Año. La cita reunirá de nuevo a los principales expertos en estas dos ramas. Según la organización, la primera edición contó con más de 2.000 asistentes y "consiguió consolidarse como referente europeo en fotografía y vídeo social".