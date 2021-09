Instalan una señal en Morgade que advierte de la presencia de niños jugando

Ver a niños jugando por el medio del pueblo es una estampa tradicional en el rural, aunque desgraciadamente no tan habitual por el descenso de la población. Lo que ya no es tan típico es encontrarse con una señal avisando de que hay niños jugando, como ocurre en Morgade. En este núcleo de la parroquia sarriana de A Pinza, en pleno Camino de Santiago, una familia colocó un indicador alertando de la presencia de los pequeños ante el peligro que supone el paso de bicicletas y motos circulando "bastante rápido".

Se trata de una señal con las siluetas de cuatro niños con dos balones y la frase 'Atención, niños jugando'. La instalaron en una zona en curva y bajada, que supone un riesgo. Según explican, es habitual que los menores "estén xogando fóra, como pasa nos pobos", y personas que recorren el Camino en bicicleta "baixan rápido". No tuvieron ningún susto, pero les da "un pouco de medo que poida pasar un día algo" y, por "precaución", colocaron el indicador. Previamente habían solicitado al Ayuntamiento su instalación, pero, al no hacerlo, se ocupó la propia familia.

Compraron el cartel a través de internet, aunque les costó encontrarlo. Lo colocaron junto a la pista, pero creen que debería ser un poco más grande para que fuera más visible. Desde que lo instalaron este verano, el indicador llama la atención de los peregrinos. "Failles un pouco de gracia e fanse fotos co sinal", cuenta uno de los miembros de esta familia.

La colocación del aviso, afirma, solo es "un exemplo gráfico do que temos que facer" en el rural, donde se sienten "abandonados". "Corren pola nosa conta tarefas de limpeza e mantemento", asegura y cita como ejemplo la limpieza de las cunetas de las vías para que no se atasquen con las lluvias. "Tiran papeis, botellas... e non limpan", se queja el sarriano, quien calcula que el "99%" de las labores de mantenimiento las terminan haciendo los vecinos. "O Camiño enriquece moito a Galicia e a xente que vén gústalle ver todo limpio, pero se queres ter o entorno ben tes que dedicar moitísimo tempo e esforzo", señala, al mismo tiempo que demanda que Concello y Xunta se ocupen de estas tareas.