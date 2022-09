El PP sarriano pide un plan de ayudas para compensar a afectados por el "catastrazo"

El grupo municipal del PP de Sarria demanda al Concello un plan de ayudas a los afectados por el catastrazo, de forma que se les compense ante el cobro de atrasos del impuesto de bienes inmuebles (Ibi) entre los años 2016 y 2019.

El portavoz, José Antonio García, recuerda que su formación ya llevó al pleno de agosto una moción solicitando, "cos trámites legais oportunos", devolver y compensar estas cuantías. La iniciativa fue aprobada por PP, BNG y PSOE, por lo que insta a que se cumpla el acuerdo. Es "ilegal" devolver como tal los atrasos, pero pide resarcir a los vecinos con un "plan de apoio" y reintegrarles vía subvención las cuantías que abonaron. "É o que aprobou o pleno, nós sempre dixemos cumprindo todos os trámites legais, non pretendemos ningún decreto ilegal de perdón de tributos, senón un plan de axuda aos afectados que sirva para devolverlles", afirma el popular, que dice que hay vecinos que "non dan pagado".

Insiste en que el Concello puede llevar a cabo este plan, al igual que otras administraciones pusieron en marcha programas de ayudas a perjudicados por la pandemia del covid u otras crisis. "O alcalde veu coa milonga de que non é legal e non é verdade", manifiesta.

En la actualidad los populares están llevando a cabo una serie de reuniones en las parroquias por el catastrazo y señala que, una vez que las terminen, volverán a llevar el asunto al pleno "para que se cumpra o aprobado". Entonces esperan contar de nuevo con el apoyo del BNG y el PSOE, pero también del concejal de Galicia Sempre y miembro del gobierno. En agosto este votó en contra y recientemente anunció la creación de una plataforma de afectados.

García está de acuerdo en que, como manifestó el alcalde, las soluciones al "catastrazo" son pedir una nueva ponencia de valores y redactar un PXOM para reducir los núcleos rurales. "Recorrer as ponencias xa se anunciou en 2019, non se fixo e volve anuncialo para 2023. E sobre o PXOM tampouco fixo nada. O alcalde utiliza cos veciños do rural a teoría do burro, o pau e a cenoria, é dicir, volve prometer o que xa prometeu no 2019 para despois das eleccións", denuncia García. Este lamenta que el Concello "cobre unha millonada polos atrasos do Ibi que van para gastar antes das eleccións".

El regidor culpó a este edil del catastrazo, ante lo que el popular afirma que no se produjo en su mandato, sino que empezó a finales de 2015 "e agudizouse no 2018 e 2019 e todavía máis nestes tres últimos anos".

"Son un parche, non solucionan o problema"