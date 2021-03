El PP de Sarria solicita al juzgado que declare nula la compra de la Feculera

El PP de Sarria ha formulado una demanda contra el Concello en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Lugo en la que pide la nulidad del proceso de compra de las instalaciones de la antigua Feculera basándose para ello, entre otros motivos, en la inexistencia de un informe de Patrimonio.

Hace solo unos días este departamento comunicó al Concello su decisión de no autorizar la construcción de una pasarela metálica provisional para recuperar el paso por Ponte Ribeira, y ahora se sabe que la falta de informe de Patrimonio es también una de las razones en las que fundamentan los populares su demanda contra la adjudicación de la Feculera.

Argumentan que estas instalaciones –adquiridas por el Ayuntamiento el pasado año en la suma de 300.000 euros para dedicarlas a usos sociales y culturales, almacén de vehículos y un futuro auditorio– contienen una chimenea industrial que está catalogada como elemento arqueológico.

Según dicen, al tratarse de una construcción con valor histórico artístico, y dado que el importe de la compra supera el 1% del presupuesto municipal, resultaría preceptivo el informe de Patrimonio, el cual no fue solicitado. A su modo de ver, este hecho convertiría la adjudicación en "nula".

La demanda, interpuesta por los seis concejales del PP, supone la confirmación del recurso contencioso-administrativo que ya habían anunciado ante el juzgado en octubre. Impugnan así la adjudicación de la Feculera realizada por la junta de gobierno el 17 de junio del pasado año y la posterior inadmisión por parte del Concello del recurso contra tal acuerdo presentado por este partido.

Aunque en un primer momento los populares basaban su desacuerdo en lo que calificaban como un concurso público "simulado e fraudulento", la demanda se apoya en la inexistencia del informe de Patrimonio y en otras consideraciones de tipo urbanístico. Así, defienden que la edificación adquirida por el Concello no se ajustaría a las Normas Subsidiarias del Planeamiento del año 1986 debido a que parte de ella "se encuentra en suelo destinado a viales".

Sostienen también que no se cumplirían las medidas recogidas en los pliegos técnicos debido a que la construcción no está retranqueada cinco metros y no tiene una separación mínima entre edificios de la misma parcela.

Según la versión de los populares, las instalaciones adquiridas tampoco tendrían la condición de solar por carecer de acceso "a una vía pública pavimentada".

Otro de sus argumentos es la "imposibilidad" de dedicar la edificación a uso dotacional por estar fuera de ordenación.

Todo ello, para el PP, supone un incumplimiento de los pliegos técnicos y administrativos que rigieron la compra de la Feculera y ello pese a que en el procedimiento de adjudicación consta un informe del arquitecto técnico de la Diputación conforme el suelo y la edificación cumplen con las Normas Subsidiarias del Planeamiento y los pliegos de la licitación.

La compra de la Feculera fue financiada con el dinero procedente de la venta de un piso en Madrid, que el vecino José Sánchez Arias había dejado en herencia al Concello con la condición de dedicarlo a fines sociales o culturales.