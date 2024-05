El PP denuncia que Garrido levantó por decreto más de cien reparos de Intervención en 2023

El grupo municipal del PP de Sarria denunció que el alcalde, Claudio Garrido, levantó por decreto más de un centenar de "reparos de legalidade" de Intervención el pasado año, según un informe de esta, en el que llama la atención sobre "unha serie de deficiencias e achados preocupantes na xestión financeira e administrativa" del gobierno local.

Para los populares que el regidor levante los reparos por decreto es una muestra más de la actitud "ditatorial" de Garrido, quien "cre que pode actuar de costas á legalidade e do seu grupo de goberno, que o respalda oviando, incluso, as súas posibles responsabilidades ao respecto e ao dano que isto pode motivar ao Concello".

Desde el partido mostraron su preocupación por los "incumprimentos e o patrón de irregularidades" que señala el informe, pues incluye "falta de planificación e quebra dos principios de transparencia, igualdade de trato e non discriminación".

Entre estos "incumprimentos" figura, por ejemplo, al fraccionamiento de contratos, una práctica "ilegal", denunció la portavoz, Carmen José López. También hace referencia, aseguró, a que el gobierno asume compromisos de gastos sin existir dinero público para hacerles frente.

El PP afirmó que el informe indica, además, de que la recaudación de parte de los ingresos se lleva a cabo por "persoal externo e sen contrato co Concello", lo que para Intervención "supón un risco evidente de menoscabo de caudais públicos". La formación alertó que puede ocurrir lo mismo que en el matadero, sobre el que "está por ver a onde foron a parar os 200.000 euros que aínda faltan nas arcas municipais". Para Carmen José López es "incomprensible que despois do que se revelou co burato do matadoiro o goberno municipal continúe perpetuando este incumprimento".

Ante este informe el grupo municipal exigió que "abandone a senda da ilegalidade e da ausencia absoluta de xestión na que está instalado" y que tome medidas inmediatas para atender "as advertencias feitas periodicamente polos técnicos e se restaure a legalidade". Pidió "unha xestión transparente, responsable e ética dos recursos públicos".