O PP de Sarria critica a "falta de transparencia" do Concello cos datos do matadoiro

O Grupo Municipal Popular de Sarria condena a "total falta de vontade do goberno de Camiña Sarria por aclarar aos veciños a situación do matadoiro municipal". Así o manifestan debido á "súa falta de transparencia, xa que transcorrido con creces o prazo legalmente establecido para resolver aínda non achegou a documentación relativa á anualidade 2022 que tiñamos solicitado desde o pasado 10 de setembro, a pesar de que o alcalde asegurou á oposición que xa ten clarificados e depurados os datos das últimas catro anualidades".

A portavoz, Carmen José López, insiste na necesidade de aclarar a situación e de que se faga unha análise exhaustiva e detallada do sucedido porque "é un tema moi serio". "Polo momento, o alcalde xa ten recoñecido que faltan máis de 165.000 euros de diñeiro público e por iso é necesario que facilite a información que solicitamos para tratar este tema coa transparencia que require e determinar o seu alcance".

Se ben o goberno municipal afirma que o burato nas arcas municipais se limita aos sacrificios de vacún, a popular considera necesario "determinar e aclarar o alcance concreto das irregularidades detectadas na xestión do matadoiro municipal". Por iso os populares solicitaron formalmente documentación adicional á xa solicitada previamente co obxectivo de coñecer, concretamente, se hai diñeiro pendente de ingresar nas arcas do Concello en relación ao servizo por sacrificio de reses doutras especies.

"O goberno municipal amosa unha total falta de iniciativa para resolver este asunto. Pero mentres que o goberno de Camiña Sarria parece ter interese en que este asunto quede esquecido nun caixón, o grupo municipal popular ten claro que nos debemos ao noso labor como representantes dos veciños e veciñas e, polo tanto, insistiremos no noso labor de control e fiscalización", afirman. Así, "a inactividade" do goberno local motivou a solicitude, por parte de toda a oposición, dun pleno extraordinario que aínda está pendente de realizarse.