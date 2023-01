PP, PSOE y Galicia Sempre se oponen a las nuevas tasas de la residencia

PP, PSOE y Galicia Sempre se opusieron el viernes, en la comisión especial de cuentas, a las nuevas tasas de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme, que suben hasta los 1.460 euros para dependientes y 1.125 para no dependientes, con el matiz de que los usuarios pagarán en función de sus ingresos y su patrimonio.

Los seis ediles del PP, el concejal del PSOE (faltaba la portavoz que al parecer está de viaje) y Benjamín Escontrela votaron en contra de estas nuevas tasas argumentando que el estado actual del geriátrico no avala ningún incremento.

"Se a oposición é coherente co que está pasando na residencia non pode votar esa suba, porque non é unha residencia de luxo, é tercermundista", dijo el popular José Manuel Bello. "Non pode haber un aumento do 20% mentres a situación está como está", añadió el socialista Diego López.

Por su parte, Escontrela, que en noviembre había apoyado esas nuevas tasas en la junta rectora de la residencia, justificó su cambio de voto diciendo que llevaba tres años pidiendo al alcalde reformas estructurales en el centro y refuerzos de personas "y no hizo caso".

El BNG se abstuvo en este punto y la sorpresa de todos fue el malestar y la "arrogancia" que mostró el alcalde que, según los ediles presentes en esta sesión a puerta cerrada, se "exaltó" de tal modo que dio por finalizada la reunión con reproches a la oposición y retirando el segundo punto del orden del día, consistente en el dictamen de los presupuestos municipales.

Garrido acusó a los ocho concejales que votaron en contra de las tasas de la residencia de "xogar coa vida das persoas porque pensan que lle poden sacar rendemento electoral ao feito de impedir as melloras que o goberno quere implementar". Les culpó también de "pretender dinamitar o funcionamento da residencia e do Concello sen poñer unha soa alternativa enriba da mesa" y de "poñer en risco a asistencia aos usuarios por puro interese partidista e unha estratexia política rastreira".

Criticó a Escontrela por cambiar de postura e hizo un llamamiento a sindicatos y "colectivos afectados" para que se pronuncien públicamente sobre este "complot político contra o goberno local".

Garrido sostuvo que el voto en contra del cambio de ordenanza en la residencia impedirá aprobar el presupuesto en el pleno, lo que afectará al personal del Concello porque "se está a poñer en risco o proceso de estabilización obrigatorio por lei e a RPT aprobada".

La oposición, no obstante, negó esta versión. Dijo que el presupuesto no llegó ni a tratarse en la comisión de cuentas porque el alcalde levantó antes la sesión y que, en todo caso, el pleno tiene la última palabra y lo de el viernes fue solo un dictamen sobre las tasas. El PSOE recordó que su abstención propició la aprobación del presupuesto de 2022 y el BNG anunció que su voto a las cuentas será favorable porque así lo acordó con los representantes de los trabajadores para que se aplique la RPT.