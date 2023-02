PP, PSOE y Escontrela tumban el presupuesto y rechazan las nuevas tasas para la residencia

El Concello de Sarria no tendrá, al menos de momento, nuevos presupuestos municipales ni tampoco aplicará nuevas tasas en la residencia de mayores. Los nueve votos que suman PP, PSOE y Benjamín Escontrela (Galicia Sempre) tumbaron este martes la propuesta de cuentas del gobierno de Camiña Sarria, de 13,3 millones de euros, así como la modificación de la ordenanza del geriátrico.

El PP ya se había manifestado en contra en la comisión de cuentas, en la que el BNG votó a favor del presupuesto, de modo que la incógnita en el pleno de este martes era saber si Escontrela y PSOE mantendrían su abstención previa, suficiente para aprobarlas. Y fue ahí donde saltó la sorpresa, sobre todo en las filas socialistas, dado que la ejecutiva local del partido había acordado apoyar los presupuestos mientras que los dos ediles mostraron una postura contraria.

Su portavoz, Pilar López, acusó al alcalde, Claudio Garrido, de utilizar a los trabajadores municipales como "rehenes", condicionando la entrada en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo a la aprobación de estas cuentas. Dijo también que si esta RPT no se aplicó antes fue por "incompetencia" del gobierno al retrasarse la plantilla de personal y concluyó que "o pobo de Sarria non pode levar estes orzamentos de vergoña".

Para el PP, el regidor también utilizó a los trabajadores "como medida de presión" para unos presupuestos que "non solucionan os problemas dos 13.000 veciños de Sarria senón os do alcalde de cara ás eleccións municipais". Su portavoz, José Manuel Bello, criticó el crédito de 345.000 euros para el servicio eléctrico y volvió a insistir en que se desconoce cómo y cuándo se devolverá el dinero del Ibi.

El exsocio de gobierno, Benjamín Escontrela, también se opuso a los presupuestos de Camiña y denunció un intento de aprobación "a machete y presionando".

Claudio Garrido, por su parte, acusó a estos tres partidos de actuar de forma "irresponsable" y de "jugar con cuestiones importantes" como la RPT "poniendo en riesgo" la residencia de mayores y el funcionamiento del Concello. Dijo que la Relación de Puestos de Trabajo es "fundamental" para el Concello y que el crédito previsto en los presupuestos tiene como fin financiar la inversión en el alumbrado eléctrico para cumplir con los compromisos municipales "y poder recibir la subvención de tres millones de euros del Idae".

Las cuentas tuvieron el apoyo de los dos ediles del BNG, quienes ya habían comprometido con el personal del Concello su voto a favor. Efrén Castro afirmó que la RPT es necesaria para que "os salarios sexan acordes ás funcións desempeñadas" y añadió que "nós non imos deixar de lado aos traballadores polas batallas políticas".

Los presupuestos, con un incremento de un millón de euros en el capítulo de personal, fueron el segundo punto del orden del día de un pleno al que acudieron numerosos trabajadores y que comenzó ya con el rechazo de PP, PSOE y Escontrela a las nuevas tasas en la residencia. No fue un asunto menor porque, en caso de no aprobarse la nueva ordenanza del geriátrico y sí el presupuesto general, se produciría un desequilibrio entre ingresos y gastos y se incumpliría el principio de prudencia. Pese a ello, el alcalde decidió someter a votación igualmente el presupuesto, anunciando la disposición a hacer cambios en caso de que este fuese aprobado para "garantizar" que la residencia tuviese los fondos necesarios.

Ordenanza

Garrido sostuvo que las nuevas tasas no responden "a un ánimo recaudatorio, sino de justicia social" al utilizar la misma fórmula que Xunta y Diputación de Lugo para que los residentes de estos centros paguen en función de su renta y patrimonio.

Insistió en la necesidad de aumentar la plantilla de personal, fijada en 28 trabajadores en 2009, cuando la mayor parte de los internos eran válidos mientras que hoy son casi todos dependientes. Denunció también que ninguna otra adminstración subvenciona la residencia, de modo que el Concello tuvo que aportar el pasado año 561.000 euros. "Todos hemos visto los problemas pero la única propuesta sobre la mesa es la de Camiña Sarria", recriminó.

Escontrela, que en junta rectora había apoyado las nuevas tasas (de 1.460 euros para dependientes y 1.125 para válidos), justificó su cambio de criterio indicando que lo prioritario ahora es "invertir en las instalaciones, que son obsoletas". Para el PP es también "unha absoluta aberración propoñer un encarecemento das taxas". "Queren que paguen como ricos nunha residencia mediocre", resumió.

El PSOE opinó que el cambio de cuotas supondría un mayor coste para muchos mayores y el BNG aseguró que sería un "avance social" y que "non vai quedar ninguén fóra por non poder pagar, senón todo o contrario".

Pilar López se dio de baja en el PSOE y la ejecutiva comarcal censura su voto

Las discrepancias internas que arrastra el PSOE de Sarria se dejaron ver con toda claridad en lo que podría ser el preludio de la ruptura total. Los dos concejales socialistas rechazaron los presupuestos en contra del criterio de la ejecutiva local, lo que llevó al PSOE comarcal a mostrar, tras el pleno, su "decepción porque os concelleiros de Sarria non representan o sentir do PSOE". Pilar López explicó que ella ya no es militante del partido.



En mayo pidió la baja tras el "esperpento de incoaciones absurdas de dos expedientes disciplinarios" por parte de la ejecutiva local. "Me parece injustísimo que todo lo que luché cuatro años de mi vida siendo alcaldesa de mi pueblo se me pague así por mi partido, que prefiere apoyar a un traidor que marchó del partido socialista para presentarse con una plataforma vecinal antes que a su portavoz municipal", reseñaba en su escrito.



Tras rechazar esos "amagos de expedientes", solicitó la baja como militante, quedando a decisión del partido su permanencia o no en el grupo municipal. Señaló que desde el PSOE nada le comunicaron al respecto y que continuó como portavoz. Dijo también que la ejecutiva local no trató con ella el voto en el pleno y que su postura está argumentada al ser unas cuentas "completamente incongruentes co que necesita este pobo".



La ejecutiva comarcal "lamentó" que los ediles no acataran las directrices y mostró apoyo a los trabajadores. Consideró "unha pena" lo ocurrido cuando Diego López sigue siendo del partido y anunció que estudiarán medidas en una próxima reunión.