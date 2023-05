El PP presenta en Sarria una lista fruto de una "rexeneración consensuada"

El PP presenta en Sarria una candidatura, encabezada por Carmen José López, que echa a andar con el "apoio de todo o partido" y que es resultado de una "rexeneración consensuada e ilusionante para todos".

La lista, la cual busca "recuperar Sarria apostando polo rural", se dio a conocer de forma pública ayer con la presencia del conselleiro de Medio Rural, José González. Este y miembros de la candidatura aprovecharon la jornada para visitar la Feira de San Isidro.

El equipo cuenta con nuevas incorporaciones, pero también la experiencia de dos concejales de la actual corporación. Estos son Diana García (número tres) y Jesús Rodríguez (cinco). También reincorpora en los primeros puestos a dos exediles, Ricardo Arias (número dos) y Marcos López (cuatro).

Además de la cabeza de lista, cinco de las diez primeras posiciones son ocupadas por personas que no concurrieron antes en ninguna candidatura electoral. Se trata de Mirian Losada, José Manuel Fernández, María Isabel López, María José Melle y Pablo Díaz.

En el undécimo puesto de la candidatura se encuentra Laura López, seguida de Martín Páramo, Juana Angelina Rodríguez, Rafael López y Manuel Valiña. Este último fue concejal en pasados mandatos. En el número 16 está Albina Vilariño, mientras que en el 17 el también exedil y presidente del PP local, Fernando Carlos Rodríguez.

Carmen José López destacó que la candidatura representa "un proxecto ilusionante para sacar a Sarria da parálise e o estancamento, apostando por unha etapa afastada do clima de crispación que caracterizou a política sarriá durante as últimas lexislaturas, nas que o PSOE e Camiña Sarria se deberon máis aos egos dos seus representantes que ao interese da vila e da súa cidadanía". La alcadable añadió que "hai moitísima xente traballando para que o 28-M en Sarria se volva falar de construír, de medrar e do futuro próspero que merece a nosa vila".

Por su parte, el conselleiro José González señaló que la candidata "aposta e apostará polo rural do mesmo xeito que o fai o Goberno galego". Puso algunos ejemplos de inversiones de la Xunta en el municipio, como los cerca de 350.000 euros que aportó desde 2016 para la mejora de caminos rurales. Solo este año la cifra para esto se aproxima a los 100.000 euros.