El PP presenta en Láncara una lista "multidisciplinar" y representativa de todo el concello

El PP presentó este viernes su candidatura en Láncara como "un equipo unido, multidisciplinar, representativo das distintas zonas do municipio e disposto para formar un goberno que transforme o noso concello", destacó la alcaldable, Olga Capón.

Explicó que la lista cuenta con diez hombres y siete mujeres de edades comprendidas entre los 28 y los 77 años, "combinando xuventude e experiencia en distintos sectores, persoas traballadoras e emprendedoras, con ganas de aportar e moi implicadas cun proxecto serio, adquirindo un compromiso con Láncara".

Está formada por: Marcos Míguez (Armea), Luis Miguel Losada (Galegos), Susana Ungría (A Pobra de San Xiao), José Antonio Somoza (Vilouzán), Manuel Neira (Vilarello), Óscar José Iglesias (Villarín), José Luís López (Láncara), Patricia López (Viládiga), Carlos López (A Pobra) y Melanie Rivera (Trascastro).

Capón destacó que cuentan con un proyecto "non só para gañar as eleccións, senón para mellorar Láncara dende o goberno local a través de iniciativas dirixidas a dinamizar a economía, a vida social e garantir servizos aos veciños de todas as parroquias".

El acto contó también con el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; el secretario xeral del PP lucense, Javier Vázquez Nodal; y el coordinador xeral, José Manuel Balseiro. Estos dos últimos subrayaron que el partido aspira a recuperar la alcaldía que durante muchos años estuvo en manos de los populares. Sobre los últimos años señalaron que Láncara "foi noticia polo que non fixo o goberno socialista, polas súas liortas, e non polas inversións e melloras para os veciños do municipio".

Por su parte, García Comesaña señaló que mientras que el PP "se preocupa por dar solucións aos problemas que presenta a sanidade pública en todo o Estado, o partido do alcalde de Láncara vota en contra porque lle interesa que non se arranxen para non estragar o seu discurso". El conselleiro explicó que en este mandato la Xunta invirtió "máis de 50.000 euros" en el centro de salud lancarés con mejoras en la fachada y el cambio de cubierta que llevarán a cabo en el segundo semestre del año.