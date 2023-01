El PP pide un pleno extraordinario por "graves incumprimentos financeiros" en Sarria

El PP de Sarria solicitó un pleno extraordinario para que el gobierno municipal dé explicaciones sobre "graves incumprimentos financeiros", por los que la interventora del Ayuntamiento informó desfavorablemente distintos trámites en materia económica y contractual.

Según explicaron los populares, los informes se refieren a la tramitación de los contratos menores, a su utilización y a la existencia o no de fraccionamiento indebido de estos en 2021. También aluden, dijeron, al procedimiento de gestión y liquidación de tasas y precios públicos, a la tramitación y gestión de las devoluciones de ingresos indebidos, y a la gestión de las cajas de efectivo de 2021.

Desde el PP señalaron que en los informes de Intervención, salvo en uno de los apartados, la valoración global del control financiero es "desfavorable e non estamos a falar de trivialidades, senón do incumprimento da lei no manexo dos fondos públicos".

Cuarenta contratos

Consideran que es de "absoluta gravidade no referente aos contratos menores de obra, servizos e subministración". En los informes "analízanse aleatoriamente 40 dos 116 localizados, e, á parte do cúmulo de irregularidades que se poñen de manifesto na tramitación e contratación, está para nós o abuso que se fai" de este tipo de contratos, manifestaron.

Los populares esperan con este pleno extraordinario que la alcaldía dé explicaciones "claras e convincentes" ante estos "graves incumprimentos financeiros", además de facilitar la relación de los contratos menores, con sus correspondientes importes y empresas adjudicatarias.