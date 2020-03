El grupo municipal del PP de Sarria llevará al próximo pleno ordinario el corte de luz que sufrieron el miércoles tres instalaciones municipales (la piscina cubierta, la escuela de música y el pabellón polideportivo de la Rúa Castelao), que achaca a "falta de pago" por parte del Ayuntamiento.

Los populares aseguran que es "a primeira vez na historia" que la empresa suministradora tiene que cortar la luz al Concello por no pagar. El gobierno alegó que se debió a un "problema técnico de interpretación de la facturación" y no a un impago.

El partido popular anunció que presentará una moción con la que pedirá explicaciones sobre la interrupción del servicio. Exigirá al alcalde que aclare cuánto debe el Ayuntamiento del suministro eléctrico del pasado año. También reclamará que explique si el corte fue "legal" y si los edificios municipales podrían vivir de nuevo la situación que sufrieron el miércoles la piscina, la escuela de música y el pabellón polideportivo.

Los populares instan a aclarar quién hará frente a "posibles danos e prexuízos" a los desalojados

Por último, instará a aclarar quién hará frente a los "posibles danos e prexuízos" a las personas que tuvieron que ser desalojadas de las instalaciones afectadas a causa del corte. Este se subsanó sobre las ocho de la tarde del miércoles y este jueves pudieron volver a la normalidad.

En el caso de la piscina cubierta la interrupción del suministro eléctrico afectó en la tarde del miércoles, cuando tuvieron que salir los usuarios. Por su parte, en la escuela de música y el pabellón de la Rúa Castelao se prolongó durante todo el día y hubo que suspender algunas actividades.

En la primera de las dependencias pudieron mantener las clases hasta alrededor de las siete y media de la tarde gracias a la luz natural, pero las siguientes tuvieron que cancelarlas. Algo muy parecido ocurrió en el pabellón polideportivo, donde los jugadores del CB Sarria pudieron entrenar hasta cerca de las ocho de la tarde. El último adiestramiento —del equipo júnior masculino de uno de los equipos del club de baloncesto— fue suspendido.

Piscina | Un cartel anunció el cierre debido a "motivos técnicos"

Según el grupo municipal del PP, un cartel anunció en la tarde del miércoles en la puerta de la piscina climatizada que estas instalaciones, ubicadas en la zona de O Chanto, se encontraban "cerradas por motivos técnicos", aunque no era así.



"Mentiras"

Por ello, los populares acusaron al gobierno municipal de no decir la verdad sobre el corte en estas dependencias. "Non queremos mentiras", pues el miércoles "falouse de problemas técnicos na piscina" e incluso "de clausura polo coronavirus", denunciaron este jueves desde la formación.