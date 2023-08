El PP lancarés culpa al gobierno local por el "abandono" en materia de limpieza

Después de las últimas reclamaciones realizadas en el pleno de la semana pasada en el concello de Láncara, el Partido Popular del municipio ha vuelto a reiterar la necesidad de "atender aos aveciños e veciñas" en materia de limpieza y conservación del entorno ante "a total falta de xestión, planificación e previsión dos últimos anos". Tal y como indican desde el grupo municipal, la situación ha terminado derivando en un "total estado de abandono, chegando a dar unha imaxe de lugar descoidado", dice su portavoz, Olga Capón.

Así, el PP lancarés insta a aumentar desde el Concello los trabajos de desbroce de pistas, ya que afirman que algunas parroquias llevan varios años sin recibir ningún tipo de restauración. Además, demanda una recogida más asidua de plásticos agrícolas alegando que se acumulan muchos residuos durante un tiempo excesivo.

También defiende el acondicionamiento de las áreas recreativas, las carreteras y las aceras. "Están sen rozar en pleno verán, que é cando máis se utilizan", dice Capón, que afirma que el mal estado en el que se encuentran supone un "verdadeiro perigo para os usuarios".

Sin brigada

Los populares de Láncara también lamentan que "o goberno socialista non actuase con previsión nin intentase ata o último momento contratar a un xefe de brigada", ya que, al no disponer de personal, el Concello no tendrá de brigada municipal para prevención de incendios forestales durante este verano.

Capón se queja de que Láncara pasó de tener dos equipos antincendios a contar con uno en 2019 y "con ningún en 2023", afectando no solo a la limpieza y mantenimiento del terreno, sino también "á oportunidade de crear postos de traballo con axudas da Xunta".

Los populares acusan al alcalde de "falta de interese" por no generar ningún taller de empleo desde el año 2019.