El PP de Láncara niega que consensuara el salario del alcalde, que sube un 36%

El portavoz del PP de Láncara, Santiago Cubillas, aseguró este miércoles que en ningún caso consensuó la asignación salarial del regidor socialista Darío Piñeiro, al tiempo que criticó que esta suba un 36% con respecto a la que tuvo durante el último mandato.

"A desfachatez de Piñeiro non ten límites xa que en ningún momento aprobamos que vaia percibir máis de 5 millóns das antigas pesetas de salario", afirmó Cubillas, quien calificó de «excesivo» el coste para las arcas municipales.

Según dijo, a los 32.000 euros de sueldo habrá que sumarle otos 10.600 que paga el Concello a la Seguridad Social por el socialista.

El PP, que se opuso a este sueldo en el pleno al igual que el BNG, denunció también que el alcalde "usa para fins persoais o coche do Concello". "Non se pode ser máis aproveitado", opinó Cubillas, quien pidió que lo incluya como retribución en especie.

Por último, insistió en que Darío Piñeiro "falta á verdade" y reiteró que "nós nos seus intereses non pactamos nada".

BNG. También el BNG se mostró crítico con el sueldo del regidor y el aumento de las dietas. "A subida do 36% do salario do alcalde e o 100% das indemnizacións significa que Láncara perderá de investir nos veciños 15.250 euros ó ano, facendo un total de 61.000 euros ó final do mandato", apuntó el edil Iago Bande. Señaló que su postura fue siempre la de reducción de dietas y contención del salario del alcalde. Por eso, lamentó que el gobierno aprobase en el pleno "unha corporación moito máis cara cá anterior", que costará 182.000 euros en todo el mandato.