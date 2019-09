El PP de Láncara insta al Concello a pedir que la Diputación desbroce las vías

El portavoz del PP lancarés, Santiago Cubillas, insta al alcalde, el socialista Darío Piñeiro, a "esixir" a la Diputación Provincial de Lugo el desbroce de las carreteras que le competen a esta institución. Añade que el estado actual de las vías es un riesgo para los usuarios.

El popular asegura que es una situación "insostible" por la "falta de previsión por parte dos socialistas, que desatenden un traballo que cada ano demoran máis". Esto, dice, pone de manifiesto "o pouco que lle interesa o concello aos edís do PSOE". Por ello, demanda al alcalde que emprenda las gestiones oportunas.

Para Cubillas, "xa non hai palabras para cualificar o estado no que se atopan" las carreteras. "É inconcibible que, a punto de rematar o verán, os labores de desbroce estean sen acometer", opina.

Comenta que "é unha mágoa que a presenza durante tantos anos" de Pablo Rivera en el gobierno provincial lucense "non supoña unha panca de forza para axilizar, por exemplo, estes traballos", además de que su posición ayude al municipio en "melloras de servizos e de novas dotacións". Sentencia que a Rivera "preocúpalle máis o seu e manterse ‘in pectore’ na Deputación que os seus veciños e o seu concello", de ahí que le pida al regidor que "fale directamente co presidente (José Tomé)", puesto que actualmente las carreteras "están a monte de todo".

Según su versión, "as estradas están cheas de maleza e son un risco para os usuarios" y existe riesgo de incendios. "As marxes das vías cheas de maleza non axudan a previr a propagación de posibles lumes", concluye.