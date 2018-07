El PP de Láncara denuncia el "mal estado" de la señalización del municipio

El PP del concello de Láncara denunció el "mal estado" en el que se encuentra la señalización del municipio, por lo que pidió al regidor que la acondicione.

El partido afirmó que esto "é un exemplo máis do abandono no que se atopa Láncara dende que o PSOE está no goberno, así como da vaguedade dun alcalde que non sabemos moi ben a que se dedica".

El portavoz en el Ayuntamiento, Santiago Cubillas, aseguró que algunos de las señales ya no se leen. "Basta con dar unha volta polas distintas parroquias para darse conta de que os indicadores non poden estar así", señaló el edil, quien se preguntó "se ao rexedor socialista non lle dá vergoña ter estes carteis así".

El estado de estos afirmó que da una imagen "penosa" del concello. Recordó que nos encontramos en verano, cuando los vecinos residentes en otros lugares aprovechan para regresar a Láncara y "deberiamos dar outra imaxe e non a dun municipio abandonado e desatendido".

Atribuyó esta situación "a unha falta de xestión clara e absoluta", por lo que Santiago Cubillas instó al gobierno local "a traballar algo más". Considera que el subsanar el problema de la señalización es cuestión de "estar no día a día, de preocuparse polo concello e dun simple trámite administrativo", consistente en el cambio de los indicadores que se encuentran en mal estado.

"Non lle pedimos grandes proxectos, pois xa sabemos que o que se fai en Láncara non é grazas ao Concello, o que lle pedimos é que, cando menos, se preocupe por cuestións que son de sentido común coma esta", manifestó este domingo el concejal popular.