El PP insta a la Diputación a ejecutar el polígono industrial de Triacastela

El PP reclama a la Diputación que diseñe un plan para dotar de suelo industrial a la provincia y que mantengan los acuerdos firmados por Suplusa con concellos como el de Triacastela, que necesita un polígono para ampliación y asentamiento de empresas.

La Diputación se había comprometido a crear un parque empresarial en Triacastela a través de Suplusa, cuya disolución sin confimarse aquel convenio "pecha as portas para avanzar no desenvolvemento económico do rural". Así lo denunció el portavoz provincial del PP, Javier Castiñeira, quien recordó que este problema no solo afecta a Triacastela sino también a otra treintena de concellos.

"É inxusto e unha actitude incomprensible do goberno provincial, que herdou 4,3 millóns de euros de Suplusa, máis case cinco millóns pendentes de debedores, precisamente para afrontar e financiar esas actuacións", criticó.

Castiñeira visitó el miércoles los terrenos previstos para el parque junto a la alcaldesa, Olga Iglesias, y los también diputados José Antonio García y Óscar Poy. La regidora explicó que disponer de suelo resulta "fundamental" para Triacastela dado que hay empresas que precisan ampliar y otras interesadas en asentarse. Citó, en concreto, el caso de una firma con 15 empleados que necesita más terreno.

Según dijo, el Concello está intentando sacar adelante el polígono, para lo cual ha destinado parte del plan único a elaborar un plan especial que permita crear ese parque, unos fondos que podría haber invertido en caminos. "Se a Deputación mantivese os compromisos adquiridos por Suplusa, o Concello, que ten un orzamento anual moi reducido, non tería que soportar este gasto", indicó el PP.