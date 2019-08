El PP denuncia que Sarria no dispone de brigada de incendios

El grupo municipal del PP de Sarria denunció que el Ayuntamiento todavía no dispone de la brigada contra incendios, lo que llevó a que en los últimos fuegos forestales tuvieran que actuar trabajadores de otros concellos.

Esto fue lo que ocurrió en los dos incendios acontecidos el pasado miércoles, cuando se encargaron de extinguirlos, además del personal de la Xunta y los bomberos del parque de Sarria, las brigadas de Paradela, O Incio y Triacastela. "Foron dous pequenos lumes, pero puideron ser graves e Sarria non dispoñía dunha brigada para actuar antes, xa que as outras deben desprazarse doutros concellos", se quejaron los populares.

Además, no se pueden llevar a cabo labores de prevención, dijo el PP. "Farase o desbroce en setembro para o inverno e non no verán, como tiña que ser. É un disparate", manifestaron desde el partido, que culpó de esta situación al alcalde. Acusó a este de "só preocuparse do seu soldo e non de contratar á brigada".

SALARIOS

La formación recordó que presentará en el próximo pleno una moción para instar al Concello a solicitar un informe jurídico a la Consellería de Medio Rural con el fin de que aclare qué administración es competente para fijar los salarios del personal de la brigada.

Los populares denunciaron en julio que el Ayuntamiento estableció un sueldo por debajo del mínimo interprofesional para los peones (825 euros al mes) y los conductores de motobomba (870), lo que ven "ilegal".