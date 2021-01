El PP denuncia que un núcleo de Sarria lleva dos meses sin alumbrado público

El grupo municipal de PP de Sarria denuncia que el núcleo de Cortiñas, en la parroquia de Biville, lleva dos meses sin alumbrado público, mientras que el pueblo de A Fonte, en Maside, se encuentra en esta misma situación desde hace un mes.

Los vecinos de Cortiñas se pusieron en contacto "unha ducia de veces" con el Concello para que solucione el problema, pero siguen sin luz. Por su parte, los residentes de A Fonte llamaron "media ducia", también sin éxito.

Según el partido, desde el Ayuntamiento les responden que del alumbrado público se encarga ahora "unha empresa de Valencia". El PP quiere saber si no solucionan el problema "porque son poucos" o "porque son do rural". "Merece tratarse así a veciños que pagan os seus impostos ao Concello, merecen ter pasado todas as festas do Nadal a escuras", se pregunta la formación.

Esta critica que el gobierno encabezado por Claudio Garrido haya "privatizado o mantemento eléctrico por 20 anos e 20 millóns de euros a una empresa de Valencia". Los vecinos, dice, "merecen saber que aínda que non teñan luz págana igual, ver para crer".