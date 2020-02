El PP afirma que una empresa quería la antigua Feculera y crear 60 empleos

El PP de Sarria aseguró que una empresa también estaba interesada en adquirir la antigua Feculera, instalaciones que el Concello anunció que comprará para destinarlas a usos culturales y sociales. Según el partido, se trata de "unha coñecida empresa local" que quería adquirir las naves para ampliar su negocio y crear "60 postos de traballo" en la villa.

El Ayuntamiento, dijo, "impide" esta operación y lo acusó de "facer competencia desleal" a las firmas del concello. Por ello, se opone a que la administración local adquiera las instalaciones, que el gobierno proyecta dedicar a auditorio, locales para asociaciones y otra zona para guardar maquinaria municipal.

"Claudio Garrido está atentando claramente ao futuro de Sarria. Está deixando perder 60 empregos cos que non só daría traballo a moitas familias da zona, senón que se axudaría a revitalizar o barrio da Estación que, a día de hoxe, acusa un deterioro notable", señalaron los populares. Estos, además, lamentaron que el gobierno esté "impedindo que unha empresa poida medrar cando é coñecedor da carencia de chan industrial que existe dende hai anos" en el concello.

El inmueble es propiedad de una entidad bancaria después de que sus antiguos dueños, una mueblería, entraran en concurso de acreedores

SUELO INDUSTRIAL. El PP también se opone a la compra de la antigua Feculera porque aseguró que esta se encuentra en suelo industrial y, por lo tanto, las instalaciones no podrían ser dedicadas a fines culturales y sociales, como pretende el Concello, afirmó.

El inmueble es propiedad de una entidad bancaria después de que sus antiguos dueños, una mueblería, entraran hace unos años en concurso de acreedores. Las instalaciones tienen unos 5.000 metros cuadrados de superficie, distribuidos en varias naves comunicadas entre si.

El partido criticó el modo en el que el alcalde negoció con la entidad la compra de la Feculera, pues "este trámite supón unha alteración do prezo de venda". "Ademais, anuncian un concurso que non se sabe para que é, e tampouco existe proxecto nin tan sequera taxación", argumentó el PP, que acusó al regidor de "escurantismo" en la negociación.

Se opone a pagar la nave con el dinero del piso de Madrid

El Concello pretende adquirir la antigua Feculera con el dinero de la venta del piso de Madrid que el vecino José Sánchez Arias dejó en herencia a la administración local, por el que ingresó 355.000 euros. El PP se opone a que se dediquen estos fondos a comprar las instalaciones del barrio de A Estación.



El donante estableció en su testamento que la herencia debía destinarse a fines benéficos o culturales. De dedicar los fondos a adquirir la Feculera, la entidad local "podería estar incorrendo nun fraude de lei", del que los populares "non estamos dispostos a ser cómplices". "Estamos ante un feito gravísimo", afirmó el PP , que no descarta acudir a los tribunales "se así fose necesario".



Fortaleza

Reclamó que los fondos de la venta del piso se empleen para adquirir la Fortaleza. Aseguró que existe un acuerdo plenario aprobado en 2015 por unanimidad (incluido el entonces edil socialista Claudio Garrido) de destinar el dinero a la torre, lo que "cumpre as condicións" del testamento.