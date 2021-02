El grupo municipal del PP de Sarria acusó al gobierno local de "saltarse a lei" en las obras de renovación del firme de la calle Diego Pazos, entre los cruces de A Ciguñeira e A Avenida. Estas comenzaron el martes y continuaron este miércoles con la extensión de la capa de firme.

Para los populares la contratación de los trabajos fue "presuntamente ilegal". Fueron adjudicados, indicaron, por decreto el pasado mes de diciembre, como contrato menor, por 48.000 euros. Además, dijeron, no disponen de permiso de la Xunta. "Presuntamente se puideron cometer algúns delitos e no futuro veranse as consecuencias xurídicas e legais. Non están por encima da lei, non podemos ter un alcalde e un goberno que se salten a lei", manifestaron desde el partido.

El PP calificó las obras como un "parche" y un "verniz", pues "o problema queda aí, os desniveis nas beirarrúas e as filtracións". Cuando se lleve a cabo la finalización de la calle "moi probablemente haberá que picar o que se fai agora", denunció.

La formación recordó que el pleno municipal aprobó hasta en cinco ocasiones demandar al Concello que termine la Rúa Diego Pazos. "Agora fixo unha solución parcial, non a acordada polo pleno", afirmó el partido, para el que no arreglar ahora las aceras es una decisión que conllevará "deixarlle o problema aos seguintes".