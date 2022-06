El portero Diego López recibe el calor de 250 personas en su Paradela natal

El portero Diego López recibió anoche el calor de 250 personas en la cena-homenaje organizada en su Paradela natal por la peña que lleva su nombre, un evento que no se celebraba desde el año 2019 por causa de la pandemia y que en esta edición resultó "máis especial" si cabe, dijo.

El deportista e Hijo Predilecto de Paradela, quien hace unos días cerró una etapa de seis años en el Espanyol, se mostró "moi contenta de poder estar aquí e que veña tanta xente arrouparme". Para corresponder todo ese afecto acudió con camisetas y guantes para sortear entre los presentes.

Diego López expresó su deseo de "seguir en activo" en el mundo del fútbol, aunque señaló que de momento no está definido su futuro profesional. El periodista deportivo Alfonso Pardo, que actuó como presentador de la cena, se mostró convencido de que continuará jugando y después entrenando.

"Hai uns días coñecín a triste noticia da miña desvinculación do RC Espanyol no que levaba seis temporadas. Nestes momentos de incertidume e espera para coñecer o meu futuro o que máis me apetece e me axuda é sentir o voso cariño e ánimo", afirmó el portero ante las 250 personas congregadas en el mercado de Paradela.

En su intervención, tuvo palabras de agradecimiento para su pareja, Iria Otero, las tres hijas del matrimonio, sus padres y demás familiares. También agradeció la labor de la Peña Diego López y la presencia de tantos vecinos y seguidores. "Par min vir a Paradela no verán e non poder celebrar esta cea facíaseme moi triste e por iso hoxe vai ser unha noite aínda máis especial", señaló.

"Despois de dous anos volvemos celebrar este encontro co noso querido e admirado Diego López", recordó el presidente de la peña, Paco González, quien destacó las grandes alegrías que el portero les dio a lo largo de todos estos años, así como su "innegable calidade e capacidade de traballo, esforzo e superación", que hacen del paradelense un futbolista "de referencia" y además "moi querido".

"Na vindeira tempada desexados poder seguir desfrutando das túas paradas", añadió González, quien le trasladó los mejores deseos "dos teus amigos e veciños".