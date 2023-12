Ana Pontón regresa á súa terra natal co libro de Suso de Toro como reclamo

"Unha rapaza do 77 do barrio alto de Sarria que sempre tivo unha clara vocación política e social". Así comezou o acto o poeta e escritor sarriao Luis López Alonso, que foi o encargado de presentar o libro Descubrindo Ana Pontón de Suso de Toro, que acudiu ao Garaxe de Sarria xunto á súa amiga e protagonista, Ana Pontón, co fin de explicar ao público, entre eles veciños e mesmo amigos da dirixente do BNG, "quen é Ana Pontón dunha forma veraz", tal e como afirmou o escritor santiagués, que comezou e rematou esta biografía dende Chorente, a terra natal de Pontón.

Suso de Toro explicou que el decidiu escribir esta obra porque Pontón "representa unha verdadeira esperanza política para Galicia, así que quixen coñecela dende dentro". O autor asegurou que é necesario coñecer os dirixentes como personaxes, pero "tamén como persoas para entender o lugar do que veñen e quen nos representa".

Pola súa parte, a sarriá, que voltou á súa terra natal para facer a última presentación do libro, como ela mesma asegurou, "polo menos ata o 18 de febreiro", quixo agradecer o labor de de Toro por involucrarse tanto con ela, en especial nun acto "en Sarria, na miña vila, onde a carga emocional é máis que evidente".

Pontón afirmou que no libro a xente poderá coñecer "como empezou esa pulsión política en min. A ilusión coa que partín, e que todavía conservo, por querer cambiar as cousas", polo que, aínda que recoñeceu que ao principio dubidaba do libro porque "víao como algo que fas cando xa vas maior, e eu teño aínda moita guerra que dar", non puido rexeitar a ocasión para "facer unha reflexión sobre a persoa que aspira a ser a presidenta de Galicia".

O autor dixo ter escollido a figura da nacionalista por tratarse dunha "verdadeira líder, unha dirixente que a xente merece saber de que madeira está feita", polo que, ademais de realizar un repaso pola infancia, a adolescencia e a madurez da sarriá, para o que se documentou con decenas de entrevistas a familiares, amigos e veciños da localidade, o certo é que a obra tamén se centra na traxectoria política do seu partido dende a súa perspectiva ao longo do tempo.

O santiagués asegurou que, coa publicación deste libro, a xente poderá comprender a transformación "dun partido e dunha dirixente galeguista e feminista moi capaz de poder sacar adiante un país», nun momento no que, en palabras do autor do libro, "representa a un partido que conta cun programa integramente pensado para os galegos e as galegas".

Por último, Ana Pontón aproveitou a ocasión para animar a xente a votar o ano que vén «nun dos momentos de maior liberdade, a pesar dos pesares».