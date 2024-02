Ana Pontón escolleu de novo a súa casa familar, situada na parroquia sarriá de Chorente, para arrancar a campaña electoral do 18F, á que se enfronta con "moita ilusión" porque asegura que esta vez "vexo realmente gañas de cambio e penso que chegou o momento de contar cunha presidenta do BNG en Galicia".

Para iso, a candidata do BNG abriu as portas da cociña familiar xunto aos seus pais, Aurita e Luis, e rodeada de milleiros de recordos, a sarriá mostrouse "moi orgullosa de ter nacido e medrado neste lugar".

XESÚS PONTE

A nacionalista alegou que escolleu a cociña dos seus pais porque dende alí aprendeu "moitos valores, que hoxe incluso me serven para facer políticas, como o feito de compartir e coidar dos demais", e que é ela, que é a terceira de catro irmáns, asegura que "aprendín a compartir e cooperar a base do día a día".

Neste sentido, Pontón quixo visibilizar o traballo que hai detrás de todas as persoas que "manteñen vivo o rural", xa que ela afirma que ela é "moi afortunada por vir de onde veño, dunha familia humilde", criada o seo dunha familia na que había vacas de carne e próximo á fábrica de Cementos Cosmos, en Oural, onde traballou o seu pai toda a vida. "No rural sabemos o que é traballar duro", dixo a candidata o BNG.

Ademais, a sarriá recordou á súa avoa, para ela "unha das mulleres máis especiais da miña vida", pois asegura que, ademais de durmir con ela todas as noites, puido aprender moito dela. "Sempre me inculcou que as mulleres debemos facernos valer, ao igual que os homes", un consello que lle quedou gravado, e que hoxe, como única candidata muller á administración galega, recorda con especial ilusión.

"Se me preguntan con 18 anos, ou memo hai dez anos, se cría que ía ser presidenta da Xuna diría que non, pero agora si que o vexo". Unhas palabras que emocionaron moito aos seus pais, que aseguraron que, "Se Ana é presidenta trabalallará con honestidade e intensidade polos galegos e as galegas. Ela é unha gran política e unha gran persoa coas mans libres e limpas", declarou a nai que dixo que incluso cando a candidata era menor intentaba convencelos para votar ao BNG, algo que foi calando pouco a pouco a toda a familia, xa que a nai recoñeceu que non sempre votaron ao Bloque na casa, aínda que si a partidos de esquerdas.

Un rural para a xente do rural

Pontón afirmou que o seu proxecto incluirá políticas que velen polo desenvolvemento "dun rural pensado para a xente do rural porque o medio rural sufriu políticas moi lesivas, pero aínda así, a xente do rural mostrou unha forte capacidade de adaptación", para o que o seu partido optará por ofrecer unha política de discriminación positiva en materia de servizos e un maior apoio á actividade produtiva aumentando a superficie agraria útil cun banco de terras e comedores públicos con produtos galegos como prioridade, así como un ticket rural de ata 15.000 euros nun prazo de 5 anos para os que queiran emprender no rural, entre outras medidas.

A sarriá asegura que este é o escenario "idóneo para un cambio de goberno", e pensa que, logo de pasar a representar a segunda forza galega no Parlamento hai catro anos, que foi "o punto de partida para nós, agora si vexo que chegou o momento da transformación de Galicia porque estas son as eleccións máis abertas dos últimos 15 anos, e moitos xa están cansos do goberno popular", sostivo.

Asegurou que o BNG loitará "polos dereitos de todos os galegos", e afirmou que "algúns que veñen dende Madrid pensan que Galicia é o escenario das súas batalliñas, e iso é unha falta de respeto, algo que penso que pasará factura a moitos".