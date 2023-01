A Ponte Ribeira recuperou o paso

A Ponte Ribeira de Sarria, que levaba preto de oito anos partida en dúas e, con ela, pechado o paso polo Camiño de Santiago, recuperou o tránsito coa entrada en servizo da pasarela metálica provisional, que custou 150.000 euros e que construíu o Concello despois de recibir a autorización da Xunta que inicialmente denegara.

A finais de abril de 2022 abriu a parte peonil e, uns días despois, fíxoo o carril para a circulación de vehículos, todo iso entre a expectación dos veciños, cuxas opinións ían dende o alivio pola recuperación do paso ao escepticismo sobre o carácter provisional e a estética.

A Ponte Ribeira, que fora desmantelada no ano 2014 dentro do plan de encanamento do río, ten agora unha pasarela construída por Probisa e financiada pola Deputación, cunha zona peonil de 2,5 metros, separada por unha varanda dunha única calzada, de 3,2 metros de ancho, para o paso de vehículos en ambos sentidos regulado por semáforos.

Foi autorizada por Patrimonio por un período de catro anos despois de que o Concello presentase un recurso contra a negativa ao permiso da obra. Mentres, a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS) ten en marcha un estudo para a rehabilitación da antiga ponte que, de levarse a cabo, custaría 850.000 euros.

Tamén abriu no mes de decembro de 2022 o ximnasio da piscina climatizada, equipado mediante un renting por 186.716 euros para un período de catro anos criticado pola oposición e despois dun longo proceso con dificultades administrativas no que houbo que licitalo ata en tres ocasións.

Ten 16 bicicletas e unha trintena de aparatos na zona cardio, circuíto de tonificación, peso libre e estiramentos. O equipamento abrangue a instalación de maquinaria para o control de acceso, que se realiza cun chaveiro.

O contrato de servizos para levar este centro deportivo e de saúde, que tamén oferta diversas actividades, adxudicouse en 295.711 euros anuais á Ute formada por Soom Management e 03 Servicios y Contratas. Foi firmado por un período de dous anos, con posibilidade de prórroga por un máis e incluídas as piscinas municipais exteriores da zona do Chanto.

No apartado de obras, comezou a rehabilitación da Casa dos Ulloa, edificio de propiedade municipal na Rúa Maior, para facer cinco pisos de aluguer social despois de ser adxudicada en 313.365 euros.

A actuación contaba cunha axuda de 102.000 euros do Grupo de Desenvolvemento Rural Miño-Ulla e otra de 240.000 do Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), pero esta perdeuse por non cumprirse os prazos despois dun parón por un modificado do proxecto solicitado por este organismo para deixar o oco do ascensor.

Os traballos, cuxa finalización estaba prevista para outubro, quedaron sen rematar e a intención do Concello é solicitar de novo no vindeiro ano a axuda do IGVS.

OUTRAS OBRAS. Completáronse outras obras, como a renovación da cuberta do Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Sarria CAPD), financiada pola Xunta con 450.000 euros; o cambio de teito do pavillón da Rúa Castelao, no que o Concello investiu 57.000 euros; o novo parqué do polideportivo José Mario González ou a rexeneración do firme do barrio Andión, traballos aos que administración local destinou, respectivamente, 87.000 e 230.000 euros.

Pola súa banda, o veciño Pablo López Barrera, na súa condición de titular da concesión de auga do Muíño do Toleiro, asumiu o custo da limpeza da canle, que levaba unha década sen facerse, e os traballos de reparación da presa, situada no treito do río á altura do paseo do Malecón.

O ano 2022 tamén deixou algúns cambios na Policía Local de Sarria, como a compra mediante renting du novo coche equipado con desfibrilador ou a convocatoria de tres novas prazas, as primeiras que saen nos últimos 17 anos. A cobertura destas prazas permitirá este ano aumentar ata 14 o número de axentes no cadro de persoal, sen contar os auxiliares.

Tamén pasou: Creáronse novos estacionamentos para vehículos

Catro novas zonas para estacionamento de vehículos creáronse en 2022, unha delas nos terreos públicos do Pedregal, xunto á Praza da Vila, e as outras tres en fincas particulares cuxos propietarios chegaron a un acordo co Concello para cesión de uso con este fin por un período de varios anos.

Mediante estes convenios, adecentáronse senllos espazos xunto ao Campo do Río (o máis amplo de todos, cunhas cen prazas), na entrada ao colexio de La Asunción e na parte posterior deste centro (na prolongación da Gran Vía).

Aparcamento do Campo do Río. AEP

E ademais: O TSXG ratificou a legalización dun edificio habitado

Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificou a legalización do edificio situado no número 70 da Rúa da Liberdade de Sarria, formado por 24 vivendas, baixos e entreplantas con negocios, sobre o que pesaba unha orde de demolición parcial.

O TSXG desestimou o recurso presentado por un particular, reitera que non haberá que demoler e pónlle fin, agás recurso ante o Supremo, a un proceso xudicial que leva en marcha uns 25 anos.