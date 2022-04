Ponte Ribeira recupera el paso peatonal y pone fin a casi ocho años de cierre

Tras casi ocho años con Ponte Ribeira partida en dos, sarrianos y peregrinos pueden pasar de nuevo por este puente del centro de la villa y del Camino de Santiago. La pasarela metálica provisional construida por el Concello entró en servicio para uso peatonal y, en unos días, lo hará para el tránsito rodado una vez se programen los dos semáforos que regularán la circulación de vehículos en una u otra dirección.

La reapertura de Ponte Ribeira tras un cierre tan largo y que tantos trastornos ha causado a vecinos y empresarios generó expectación. Aunque no hubo un anuncio oficial previo, la ausencia de vallas dejó libre el tránsito peatonal y el boca a boca hizo que muchas personas se acercasen en las últimas horas hasta la Rúa Peregrino para dar los primeros pasos por el recuperado puente, que había sido derribado en 2014 dentro del fallido proyecto de encauzamiento.

La empresa Probisa fue la constructora de esta pasarela, en unas obras que comenzaron a principios de año y que fueron adjudicadas en 110.000 euros, a los cuales se sumaron otros 17.375 para condicionar el entorno por parte de Ovisa. La infraestructura, financiada en base a un convenio con la Diputación de Lugo, se compone de una parte peatonal de 2,5 metros de anchura (la que entró en servicio) y de una calzada de 3,2 metros, separadas entre sí por una barandilla. Este carril para la circulación de vehículos permanece cerrado con vallas y una cinta de la Policía Local a la espera de estar operativo en cuestión de días.

"A ponte devólvenos non só o paso senón a dignidade que como pobo nos puxeron en dúbida hai anos", afirma el Concello

La opinión este jueves entre los vecinos que utilizaron de nuevo el puente se movía entre el alivio por recuperar el paso después de tantos años y el escepticismo sobre el carácter provisional de la obra. La estética de la pasarela fue objeto de críticas por varios usuarios mientras otros valoraban la funcionalidad de evitar rodeos. El largo período de cierre fue otro de los comentarios recurrentes, junto con el deseo de poder ver Ponte Ribeira reconstruida cuanto antes.

Para el gobierno sarriano, la reapertura del puente "devólvenos non só o paso, senón a dignidade que como pobo nos puxeron en dúbida hai sete anos". "Sete anos nos que sarriaos, peregrinos e visitantes asistimos con incredulidade e estupor á destrución do noso patrimonio e á pasividade, inactividade e abandono de funcións das administracións responsables", manifestó.

Denunció también los atrancos que, según dijo, puso la Dirección Xeral de Patrimonio a la actuación del Concello "ata que acudimos ao xulgado para defender os dereitos dos sarriaos". El organismo autonómico, que en un primer momento denegó permiso para la pasarela, finalmente lo otorgó tras el recurso del Ayuntamiento, condicionado a una solución definitiva del puente en cuatro años.

Esta infraestructura provisional "non é a ponte que queremos, tampouco a máis bonita, aínda que isto depende dos ollos con que se mira ou con que ponte se compare, pero si é o que necesitamos agora. Sarria é Camiño de Santiago e hoxe, por fin, está aberto de novo", subrayó el gobierno.

El alcalde se refirió a la reapertura de Ponte Ribeira como un "objetivo cumplido" por la "mala imagen" que daba de Sarria y añadió que ahora comienza el proceso para el segundo objetivo, que es la restauración integral del puente medieval. En este sentido, recordó que hace días fue autorizado un convenio con la CHMS para que aporte 850.000 euros a este fin.

Encuesta | ¿Qué opina de la reapertura del puente con la pasarela?

María José López, vecina de Sarria

"Coa reapertura da ponte acortas moito e evitas rodeos, veciños e peregrinos. E no momento que nos abran para pasar co coche será imprescindible. Esperemos que despois se poda acabar arreglando e non quede só como pasarela, pero dende logo é unha marabilla polo menos para poder pasar".



Mercedes Piecho, librera de la zona

"A miña opinión é moi mala porque isto morreu todo. Dende que se pechou estamos a velas vir. Aquí fixéronse as cousas mal feitas e non miraron pola xente e polos negocios. Non me gusta nada a pasarela, eu quería a ponte que había, dóeme que tiren os cartos para volver facer outra cousa ao cabo de catro anos".



Fernando González, vecino de Sarria

"Creo que co tempo que pasou debería quedar a ponte feita doutra maneira e non como queda agora, sen ter que volver reformar outra vez todo o que está feito. Eu penso que é un diñeiro tirado. Está moi ben que se abra, pero debería abrirse con outras condicións porque isto non é máis que un parche".



Silvia Mondelo, trabaja en la zona

"Xa ía sendo hora de que lle deran unha solución á ponte. Dende o meu punto de vista é Camiño de Santiago e os peregrinos poden por fin atravesar Ponte Ribeira como sempre. Eu vouna usar todos os días, tiña que dar un rodeo para ir traballar e agora venme estupendamente que fixeran isto aquí".