Un pombal para manter o rural

Moitos vinculan as pombas ás urbes, porque rara é a terraza ou parque na que estas aves non confraternalizan coa xente, xa sexa de boas ou malas formas en función da paciencia ou traballo a realizar de cadaquén. Pero o certo é que esta especie tamén busca en moitos casos refuxio nas zonas rurais, onde, ata hai ben pouco, eran consideradas exemplares de luxo e un verdadeiro manxar. Álvaro Cunqueiro xa dicía no seu poema "No niño novo do vento" "quen puidera namorala, meu amigo", en aparente alegoría a unha pomba dourada que voaba libre.

Toño Celeiro, natural de Triacastela, está dacordo co mindoniense en parte das súas verbas, e é que el viviu en primeira persoa eses tempos nos que "as pombas estaban moi cotizadas entre as personalidades máis influíntes da zona". Celeiro recorda ir comer coa súa familiar á casa "dos señoritos de Triacastela" e que puxesen un pichón para cada un dos invitados. "En todas as vivendas de renome tiñan un pombal e á xente encantáballe ver as pombas voar por aí", asegura o veciño, que rememora aqueles tempos "coma se fosen hoxe mesmo".

A RESTAURACIÓN. O certo é que, "por casualidades da vida", o triacastelán mercou hai quince anos unha finca situada a menos de 400 metros do propio concello da localidade co obxectivo de construír unha casa, pero a idea de Toño tirou para outro lado ao pouco tempo de mercala. "Escollín outro lugar para a vivenda, pero aquí aínda tiven traballo", explica Celeiro, que di que a única edificación que había na finca era un pombal que por aquel entón estaba en ruínas.

"Non podía ver caer unha construción coma esta diante miña", sostén convencido o veciño de Triacastela, que decidiu restaurar o pombal hai xa cinco anos para "manter viva a tradición no rural". E é que Toño chegou a ter ata un total de dez pombas alí, porque o que el quería era rememorar eses recordos e continuar co legado dos pombais.

Tal e como explica o restaurador, o seu foi o último pombal activo no municipio, e pode incluso que ata da comarca enteira. "Estiven dous anos manténdoo, pero veu o gavilán e acabou coas pombas", afirma Toño, que di que a xente estaba encantada de ver as pombas voar libres pola zona.

ARQUITECTURA POPULAR. Pero o pombal non foi a única restauración que levou a cabo nos últimos tempos, xa que Celeiro di que tamén remodelou un muíño na zona porque di ser un fiel defensor da arquitectura popular. "Todo canto gañei gasteino sempre en remodelar algunha edificación", asegura o pombeiro, que di que xa perdeu a noción das obras que leva feitas porque, logo de xubilarse, "os anos pasáronse voando".

No caso dos pombais, a maioría estaban integrados nas propias vivendas pero, co paso do tempo e debido ao seu paulatino abandono, na actualidade adoitan atoparse como construcións illadas. "Meu pai sempre dicía que por un feixe de herba a xente desfai todo e, coma el, a min gústame manter o que temos, polo menos o que está da miña man", di convencido o triacastelán, que arranxou as paredes de pedra e colocou unha cuberta nova de pedra e lousa coa axuda duns construtores da zona para que "dure polo menos outros 100 anos en pé".

O seu pombal formaba parte da casa da familia Pardo de Triacastela, cuxo terreo pasaría a ser o cuartel da garda civil anos máis tarde. "A xente di que cando estaban os gardas aínda había pombas, e que incluso eles mataban os pichóns para comelos", explica Toño Celeiro, que di que todo isto se remonta á decada dos 60.

"Dicían que había un axente moi descarado que incluso saía pola ventá lamendo os ósos", declara o veciño, que di que aínda seguen vivas a través dos veciños moitas das historias ou mesmo lendas en torno aos pombais da zona. Agora Toño só espera que pombais como o seu continúen en pé moitos máis anos para que os veciños e veciñas poidan seguir recordando o pasado a través das arquitecturas orixinais, xa sexa con pombas ou sen elas.