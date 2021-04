Política Social asegura que case o 100%" dos usuarios de residencias está vacinado

A conselleira de Política Social, Fabiola García, asegurou este martes en Lugo que "practicamente están ao cento por cento de inmunización" fronte á covid-19 tanto as residencias de maiores como os centros de discapacidade de Galicia no marco do proceso de vacinación.

Nunha visita ao centro de discapacitados de Sarria, Fabiola García puntualizou que pode "haber algún caso residual que non foi vacinado, pero por un motivo ou outro se está facendo unha repesca daquelas persoas que non estaban no centro ou non quixeron vacinarse e ten a oportunidade agora de volver facelo".

"O éxito da vacinación en todas as residencias de Galicia demostra que a vacinación é útil e necesaria, e é o preludio do que suporá no resto da poboación", defendeu.

En canto á "desescalada" nestas residencias de maiores e de discapacitados, a conselleira incidiu en que "a vacinación terá os seus froitos e o feito de que todas as persoas, tanto traballadores como residentes estean inmunizados fan que o comité clínico avale unha apertura cada vez maior destes centros".

"Desde este venres poden recibir até tres visitas á semana, catro horas ao día. Queremos continuar ampliando esas aperturas e que poidan volver á normalidade que é algo que os familiares e os usuarios necesitan", sostivo.

DESESCALADA. Preguntada sobre se se pode concluír con esa "desescalada" en maio ou en xuño, comentou que "canto antes" e que está pendente "das decisións do comité clínico". "Estamos a esperar que avance un pouco máis a vacinación no resto da poboación para que se poida saír sen tanto risco aínda que, é certo, o risco cero non existe mentres toda a poboación non estea vacinada", resolveu.

Con todo, a conselleíra de Política Social confía que "antes do verán" póidase profundar nesa desescalada. "Esperamos que antes", apostilou.

Fabiola García visitou o Centro de Atención a persoas con Discapacidade de Sarria onde anunciou a renovación da cuberta cun investimento de 400.000 euros.

"Tamén vou aproveitar a visita para darlles as grazas aos traballadores polo esforzo de todos estes meses de pandemia sanitaria, que estiveron ao pé do canón atendendo a todas as persoas con discapacidade e aínda que houbo algún positivo no centro, comportáronse de forma exemplar e foron capaces de conter ese brote de coronavirus", concluíu a conselleira de Política Social.