El polígono sarriano de O Morelle estrena aceras con una subvención de la Xunta

El polígono industrial de O Morelle de Sarria estrena aceras, unas obras con un coste de unos 150.000 euros y para las que el Concello dispuso de una ayuda de 120.000 euros de Vicepresidencia primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación.

El conselleiro Francisco Conde visitó este viernes la actuación acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias; los concejales de Seguridade Cidadá y Camiño de Santiago, Félix Seijas y Reyes Abella, respectivamente; miembros del PP encabezados por el presidente local, Fernando Carlos Rodríguez; y el responsable de la asociación de O Morelle, Víctor Armesto.

Los trabajos consistieron en la renovación de aceras, que se encontraban en mal estado. Los empresarios señalaron que quieren pedir nuevas ayudas para mejorar el parque y su próximo objetivo es renovar la calzada.

Las obras en las aceras se ejecutaron con una subvención para la mejora de las infraestructuras de los parques empresariales. El ente autonómico tiene abierto hasta el 2 de febrero esta línea de ayudas para este año, para la que destina 2,1 millones de euros.

Se encuentra dirigida a ayuntamientos que quieran realizar mejoras como implantación de iluminación pública eficiente, plantas de depuración de agua, gestión de residuos, infraestructuras viarias e instalación de sistemas de seguridad, contraincendios y contra el robo de cable, así como servicios centralizados de suministración de gas e hidrógeno verde.

Las subvenciones pueden ser de hasta un 80%, con un límite máximo de 120.000 euros en el caso de solicitudes individuales y de 138.000 si son conjuntas.

Francisco Conde destacó que desde la Xunta colaboran con los concellos y asociaciones de empresarios para que los polígonos "teñan as mellores infraestruturas posibles desde o punto de vista viario, de seguridade, da depuración de augas e, en definitiva, facilitar que as súas condicións sexan as mellores posibles". Al mismo tiempo "mellórase a competitividade", apuntó.

Durante su visita al municipio también mantuvo una reunión con empresarios de los polígonos de O Morelle, San Xulián, Betote y Balmao, quienes le trasladaron las necesidades de estas áreas.