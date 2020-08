La Policía Local de Sarria identifica a once menores reunidos sin mascarillas

Agentes de la Policía Local de Sarria, alertados por una llamada, disolvieron sobre las 21.30 horas de este viernes una reunión de once menores de edad en la cual ninguno llevaba mascarillas ni aplicaba otras medidas de prevención ante el Covid-19 como distanciamiento social.

Los jóvenes se encontraban bajo el puente de O Mazadoiro, junto a la vía del tren, en la salida de Sarria hacia Lugo, donde los agentes procedieron a su identificación, previa a la formulación de denuncia por no usar la mascarilla, de cuya cuantía tendrán que hacerse cargo sus responsables legales.

No fue el único incumplimiento de las medidas para frenar el virus registrado este viernes en Sarria, dado que la Policía Local también cursó otras tres denuncias por el mismo motivo de no ponerse la mascarilla a sendas personas en O Chanto, As Insuas y la Avenida de Becerreá.

Por otra parte, dio positivo en Covid-19 otra vecina de Sarria, donde son 13 los casos detectados hasta el momento. Uno de los agentes que guardaba cuarentena tras una intervención policial arrojó un resultado negativo, al igual que un facultativo médico. Está pendiente del test al menos otro agente.

CONCILIACIÓN. Desde el servicio municipal de conciliación, que dirige Benjamín Escontrela, endurecieron los protocolos de prevención sanitaria tras el aumento de casos en la comarca y pidieron colaboración a las familias. Los niños de más de 6 años no podrán entrar sin mascarilla, se seguirá tomando la temperatura y habrá una nueva fumigación el martes.