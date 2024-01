A Policía Local de Sarria desaloxa do centro de saúde unha persoa alterada

A Policía Local de Sarria tivo que acudir este mércores ao centro de saúde da localidade para proceder ao desaloxo dun home que se encontraba alterado e que, segundo relataron os facultativos aos axentes, amosábase agresivo verbalmente cos sanitarios e mesmo chegaría a propinarlle unha patada a unha traballadora sen causarlle lesións.

A Policía recibiu o aviso por parte de persoal do ambulatorio arredor das dúas da tarde e, ata o lugar, trasladouse unha patrulla, que nun primeiro momento non tivo que intervir ao comunicarlle que o paciente, que podería presentar algún tipo de trastorno, parecía máis calmado.

Sen embargo, pouco despois, cando os axentes xa se dispoñían a realizar o servizo de cada día na saída dos colexios, recibiron unha nova chamada para que se presentasen outra vez no centro de saúde, ao persistir o paciente na súa actitude. Alí procederon a desaloxar esta persoa, coa que xa tiveron otras intervencións no pasado no seu domicilio familiar.

ACCEDER DE NOVO. A patrulla da Policía Local tivo tamén que impedir que este veciño accedera de novo ao ambulatorio dado que insistía en volver entrar, a pesar do estado de alteración no que se encontraba.

Ao parecer o personal sanitario que viviu esta situación ten intención de presentar denuncia por agresión verbal a unha doctora e por unha patada a outra traballadora.