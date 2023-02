Polémico pleno al no votar Escontrela el envío al juez del expediente del detective

El pleno de Sarria aprobó este jueves, con el voto de calidad del alcalde, Claudio Garrido, enviar al juzgado el expediente sobre la contratación del detective por parte de Benjamín Escontrela para investigar bajas laborales de trabajadoras de la residencia de mayores Nosa Señora do Carme. Un acuerdo que estuvo envuelto en la polémica al no permitir votar al propio Escontrela por, según la ley, como confirmó el secretario, "tener interés personal" en el asunto.

De poder participar el edil el resultado sería diferente, pues el acuerdo recibió el apoyo de Camiña Sarria (seis concejales) y BNG (dos) y votaron en contra el PP (seis), el edil socialista Diego López y la no adscrita Pilar López. Ante este empate el alcalde tuvo que hacer uso de voto de calidad, aprobando así el acuerdo.

Escontrela anunció al finalizar la sesión que recurrirá la decisión de no dejarlo votar porque, según doctrina del Tribunal Supremo, esto solo se podría hacer si existiera una repercusión "sustancialmente económica para mí o persona directa a mí". También fue puesto en duda por Diego López, quien se estrenó como portavoz del PSOE y preguntó si él podría votar o es interés personal en unas bonificaciones a explotaciones agrarias al tener él una. El propio Benjamín Escontrela y Pilar López cuestionaron, por su parte, si podían votar en una moción sobre la atención primaria, ya que ambos trabajan para el Sergas. Además, el edil recordó que el regidor votó en un pleno anterior una moción para reprobarlo.

No permitir participar a Escontrela también fue cuestionado por algún asistente, que gritó "tongo" y fue expulsado de la sesión.

El envío al juzgado del expediente del detective se basa en dos informes de Secretaría e Intervención. El alcalde criticó que el edil no diera explicaciones sobre las investigaciones a las trabajadoras, la motivación y el resultado de las mismas. El portavoz del BNG, Efrén Castro, se quejó de nuevo de que no figuran los informes del detective en el registro de entrada y que lo normal en casos de un número elevado de bajas laborales sería acudir a inspección médica.

Para el PP llevar este asunto al pleno es un "paripé" y "un circo", como lo definió José Antonio García, quien actuó como portavoz al llegar tarde José Manuel Bello. El popular considera que el propio regidor pudo enviar el expediente al tribunal hace cuatro meses al tener potestad para ello, sin necesidad de pasar por la sesión. En el mismo sentido se manifestó Pilar López, quien, al igual que Diego López, considera que el alcalde era conocedor de todo.

Benjamín Escontrela (de Galicia Sempre) denunció de nuevo una "caza despiadada" hacia él y alegó que contrató al detective porque un informe de la directora de la residencia se refería a un "exceso de bajas laborales", con un coste anual de "75.000 euros".

En esta sesión se dio cuenta de la expulsión del grupo socialista de Pilar López y su paso a no adscrita. En varios puntos su excompañero, Diego López, dijo "o mismo que Pilar López" ante lo que Garrido comentó que ahora no son del mismo grupo y la edila respondió que "non por vontade nosa".

El pleno aprobó dos mociones del BNG para pedir medidas a favor de la igualdad y el apoyo a una iniciativa legislativa popular para fortalecer la atención primaria. También salió adelante otra del PP para solicitar que se dote de contenido real al portal de transparencia del Concello y se le facilite el acceso a 116 contratos. El regidor dijo que ya puso estos a su disposición el 9 de enero y el PP aseguró que no los pidió hasta el día 23.