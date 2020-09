El polémico empresario sarriano Javier Álvarez, 'O Alemán', muere en Colombia

El sarriano Javier Álvarez López, más conocido como 'O Alemán' y por sus múltiples causas en los juzgados, falleció en Colombia a los 68 años de edad. Algunas fuentes señalan que las cenizas del controvertido empresario ya fueron repatriadas, aunque otras apuntan que todavía está pendiente de hacerse.

Al parecer, sufría una enfermedad desde hace un tiempo e incluso se apunta a que pudo fallecer con coronavirus. Su hijo mayor sería el que se haría cargo de las cenizas y de su repatriación.

Javier Álvarez tenía todavía varias causas pendientes con la justicia. El sarriano es un conocido empresario que estuvo envuelto en estafa en la venta de vehículos o prostitución, que lo llevaron en múltiples ocasiones ante los tribunales. La última fue este mismo mes de julio por presunta estafa en la venta en 2014 de un turismo, aunque no se llegó a presentar en el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo al no notificarle la citación de comparencia porque no pudieron localizarlo.

El currículum delictivo de 'O Alemán' se remonta ya a hace más de tres décadas. Nacido en la parroquia sarriana de Lousadela en el año 1952, comenzó con negocios de venta de vehículos a su regreso de la inmigración en el país germano, de donde le viene su apodo. El empresario importaba automóviles del extranjero, con lo que tuvo numerosos problemas con la justicia.

Uno de los últimos casos en el que estuvo implicado estalló en 2017, cuando fue detenido junto a otras personas por la venta de vehículos supuestamente trucados y pasó un tiempo en la prisión.

El Tribunal Supremo envío hace unos meses a la Audiencia Nacional el caso por haber al menos cien afectados procedentes de toda España. Los automóviles presuntamente tenían alterado el cuentakilómetros o presentaban averías. Los vehículos se venderían en un establecimiento que el sarriano tenía en la carretera de Lugo a Sarria, a la altura de Monforte, con los logos de Mercedes.

Javier Álvarez también es conocido en los juzgados por casos de prostitución y tuvo varias barras americanas en Sarria y Lugo. Una de ellas, Los Mariachis, se ubicaba en Betote y fue, al parecer, la primera en la que actuó Francisca Soto, 'Pandora', la reina de la noche lucense en esos momentos. Entre otros casos, fue condenado en 2004 a 12 años de prisión por obligar a cuatro colombianas a ejercer la prostitución en otro local que tuvo en Sarria, Apocalipsis.

El sarriano también estuvo implicado en estas décadas en casos por falsificación de permisos de conducir, falsedad o estafa a entidades financieras, entre otros. Hace seis años fue imputado por su presunta participación en una trama de estafas a compañías de seguros, con la que supuestamente causaban daños en vehículos y falsificaban la documentación.

FUGA EN LOS AÑOS 90. Las diversas causas que tenía llevaron incluso a que en los años 90 protagonizara una fuga, que acabó con su detención por parte de la Interpol en la ciudad alemana de Hamburgo a tenor de una orden cursada por la Audiencia Provincial por juicios pendientes y sentencias por cumplir.

Esta sonora huida acabó en 1996 con el sarriano extraditado y en la cárcel de Bonxe. Incluso antes de esta fuga anunció su propia muerte, simulando ser un informante anónimo.

Unos años después, en 2001, el sarriano dio una rueda de prensa para denunciar presuntas irregularidades de un cabo de la Guardia Civil y la justicia lo condenó por calumnas. Ese agente acabaría un tiempo más tarde siendo detenido en la operación Carioca.