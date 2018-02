La polémica de la perrera motiva una nueva concentración vecinal

Un grupo de vecinos se concentraron este sábado en Sarria por segunda vez ante la polémica de la perrera para reclamar que se retire de San Lázaro y no se ubique en la parcela propuesta en O Mazadoiro.



Vecinos de estos dos barrios de la villa acusaron a la alcaldesa de "falsear" datos al asegurar que los terrenos en los que prevé levantar el refugio cuentan con todos los servicios. "Carece de abastecemento e canalización. Na memoria enviada a Medio Ambiente pon que as canalizacións están a 145 metros da finca e que hai que dotala de servizos", afirmaron.



Los vecinos insistieron en que la instalación podría llevarse a suelo industrial, como ocurre en otros concellos, y acusaron a la regidora de "poñer obstáculos á Deputación para saírse coa súa". "Pódese modificar se hai vontade política. É lamentable que busque máis alternativas a Deputación que busca ela", dijeron durante la concentración en la que participaron unas 20 personas, entre las que estaban los concejales no adscritos Antón Fortes y Benjamín Escontrela y la popular Victoria López.



Se preguntaron cuál será "o futuro do benestar dos nosos maiores cunha canceira a 95 metros".



Los vecinos presentaron un recurso en el Ayuntamiento contra la ubicación de la perrera y el PP también prepara otro, así como una nueva moción para llevar al próximo pleno.