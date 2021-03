El colectivo feminista Mulleres de Raíz de Sarria denuncia que el Concello publicó en sus redes sociales un vídeo para conmemorar el Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller en el que aparece un menor de edad presuntamente implicado en un delito sexual. Estos hechos supuestamente ocurrieron coincidiendo con el San Xoán de 2020.

La grabación se hizo pública dentro de la campaña ‘O teu exemplo crea sociedade’. El vídeo se difundió en noviembre en una página de las redes sociales creada para la ocasión por el Centro de Información á Muller (CIM), pero la polémica no saltó hasta ahora. El colectivo reclamó la eliminación "inmediata" del mismo.

"Que crendo na presunción de inocencia máis tamén na veracidade e a realidade da vítima, que ratifica a denuncia emitida polo servizo forense do Hula", dice Mulleres de Raíz. Desde esta entidad apuntan que "o exemplo" del presunto implicado "non crea sociedade en Sarria, aínda que recite textos en contra da violencia cara as mulleres e o Concello o poña como exemplo, empregando dito vídeo na súa campaña do 25-N".

Dicen sentirse "totalmente ultraxadas polo Concello, pola publicación e pola limpeza de cara que a un presunto violador fai a institución municipal, cando para a súa vítima non tivo, como tivo para outras, unha declaración institucional nos mesmos termos".

El Concello mantiene la grabación y explica que se limitaron a publicar vídeos enviados por los centros educativos por el 25-N, no pidiendo datos sobre los participantes, que son "confidenciais". "A nosa intención é sempre colaborar, facilitar e axudar, non entrar en polémicas", manifiesta la concejala de educación y mujer, Geni Valcárcel.