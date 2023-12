O polbo foi o rei da última feira

A catro días de que rematase o 2023, o campo da feira de Sarria acolleu o último mercado do ano, coñecido como a feira do 27, que data do ano 1946, e que onte, en palabras dos propios tendeiros foi "unha xornada moi frouxa", polo menos para a maioría. O que semellaba presentarse como unha xornada forte rematou tranformándose nun día bastante tranquilo e con poucas vendas a excepción das casetas do polbo, que foi "o rei da feira", ao reunir no campo a centenares de veciños que volveron a casa por Nadal.

Foi o caso de Aurora Fernández, da Pulpería Paco de Rubián, que leva traballando na feira 18 anos e que asegura que "non temos queixa, porque moita xente aproveita agora para traer aos familiares que regresan e en menos de media mañá xa atendemos a preto de 150 persoas", afirmou a polbeira, que dixo que a feira "cambiou bastante co paso do tempo, pero nunca para mal".

E é que a maior parte dos postos do polbo actuais levan máis de vinte anos acudindo a todas as feiras sarriás que, en palabras dos seus protagonistas, "son unha cita máis ben pequena pero cun público fiel que se fai notar en datas sinaladas como esta".

A OUTRA CARA. A propietaria de Calzados Martínez, María de los Ángeles Díaz, asegura que tiñan postas bastantes esperanzas nesta última feira, pero que o número de postos foi bastante reducido, e o ambiente, "bastante calmado". Díaz, que viaxa ata a localidade todos os días de feira dende hai tres anos, e que conta cunha tenda de calzado para todos os públicos, cre que a feira grande virá "o día 6 cos Reis Magos, que coincide en fin de semana e é moi probable que a xente se anime a saír".

Ao igual que Calzados Martínez, Ramón Rodríguez, un dos tendeiros máis veteranos da feira de Sarria que vende todo tipo de prendas de roupa para cabaleiro dende hai máis de trinta anos na localidade, di que "este día suele ser una feria pequeña", polo que el recolleu o seu posto pouco despois da unha do mediodía, e é que a xente que acudiu aos postos e á feira de gando foi "bastante madrugadora".

Entre o público asistente atopábanse moitos dos veciños e residentes, como a portuguesa Isabelle Lorenzo, que di que, dende que veu vivir a Sarria hai nove anos, non se perde unha. "Gústame saír, dar unha volta polos postos, tomar un bo café de pucheiro e comer o polbo", di con convencemento a lusa, que asegura que esta é unha ocasión "única para falar coa xente e socializar".

CITAS CON HISTORIA. Xa se documentan feiras xunto á desaparecida ermida de Santiago do Mercado no século XIV, e máis adiante xunto á Fortaleza, sendo en 1487 cando os Reis Católicos concederon á Pobra de Sárria o beneficio dunha Feira Franca anual. De aí proceden as actuais e concorridas feiras mensuais que se celebran os días 6, 20 e 27 de cada mes durante todo o ano.

"Eu aínda recordo que antes tiña moita sona a do día 20", explica Aurora Fernández, da Pulpería Paco. E é que esta comezou a facerse no ano 1820, sendo a máis antiga de todas, seguida da do 6 en 1890 e da do 27 en 1946.

Máis tarde unificaríanse ata converterse no que hoxe en día é a Feira Tradicional e Mercado de Gando da vila de Sarria, onde os pendellos, os postos, e a venta de gando seguen a perpetuar unha das tradicións máis arraigadas da cultura galega.