A Pobra exige más líneas de autobús para los que estudian en Lugo ciudad

El transporte siempre ha sido una de las grandes asignaturas pendientes en la provincia, y a medida que nos acercamos a la Montaña todavía más. Y es que las líneas de autobuses a los distintos municipios del rural cada vez son más escasas, lo que obliga a muchos usuarios a tener que desplazarse en vehículos particulares, o lo que es peor, "a quedarse en tierra".

Así lo afirma María López, hermana de uno de los afectados en A Pobra de San Xiao, que explica que muchos jóvenes naturales de Láncara, O Páramo, Sarria y O Corgo estudian el bachillerato en Lugo ciudad, por lo que tienen que desplazarse diariamente a través de Monbus, la única línea de transporte que los lleva hasta la capital con salida desde a Pobra a las 07.48 de la mañana, y origen desde Monforte de Lemos.

Desde el inicio del curso escolar, decenas de usuarios, la mayoría de ellos menores de edad, han tenido que coger el siguiente horario, con salida a las 09.00 horas de la mañana, llegando así tarde a clase, o, tal y como explica la vecina María López, "haciendo turnos los familiares de los niños como podemos para llevarlos a clase, pero es muy complicado poder conciliar los horarios con los turnos de trabajo de cada uno".

Es por eso que los afectados están preparando un escrito a Transportes con el fin de exigir al menos una línea más de autobús, y del resto de sus compañeros del municipio, que explica que, en su caso, los pequeños no tienen más alternativas porque no poseen ningún transporte gratuito a pesar de que en su caso ni siquiera tienen la opción de poder cursar el Bachillerato desde el propio concello. "Los de Sarria al menos tienen alternativas, pero nosotros nada", sostiene porque "parece que solo pueden estudiar las personas de la capital, los del rural quedamos relegados a un segundo plano", dice la lancaresa en nombre de su hermano y de sus compañeros.

Mientras tanto, los familiares de los alumnos enviaron un escrito a Monbus, pero al tratarse de una empresa privada, la compañía no puede hacerse cargo de estos problemas porque su servicio se encuentra limitado al número total de plazas que oferta en cada viaje. Después de ponerse en contacto con el Concello, los padres y familiares de los alumnos de A Pobra de San Xiao, esperan "soluciones urgentes", porque aseguran que no se trata de un problema puntual, sino que llevan varios años así, "pero no queremos tener que seguir sufriendo esta situación otros tantos más".