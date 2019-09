El pleno toma el acuerdo unánime de no vender la Casa dos Ulloa de Sarria

El pleno de Sarria acordó este jueves por unanimidad que no habrá venta bajo ningún pretexto de la Casa dos Ulloa, la cual fue objeto de tres incendios presuntamente intencionados. Con esta declaración, la corporación sarriana apoya la titularidad pública del inmueble al tiempo que pone freno a cualquier interés de especulación o compra que pudiera haber detrás de los últimos sucesos.

La petición fue realizada por el PP y recibió el apoyo de todos los grupos con representación. La moción aprobada insta también al Concello a ejecutar obras de rehabilitación en este inmueble de su propiedad y a realizar las gestiones oportunas para que no se pierda ninguna subvención concedida para tal fin.

No obstante, las obras de rehabilitación no se esperan a corto plazo porque, según el alcalde, Claudio Garrido, el Concello no dispone de "crédito presupuestario" para licitar la actuación.

Camiña Sarria no concreta plazos para las obras en Diego Pazos y la oposición aprecia falta de interés en acometer esta actuación

Tampoco será inmediata la ejecución de las obras en la Rúa Diego Pazos que permitan corregir los defectos detectados en esta vía tras la remodelación fallida.

Garrido condicionó el inicio de estos trabajos a dos aspectos: la consecución de financiación (hacen falta 235.000 euros, de los cuales 100.000 fueron incluidos en el plan único) y el contenido de un informe que fue solicitado al Consello Consultivo sobre la resolución del contrato a la empresa.

Para el popular José Antonio García son "excusas de mal pagador" para ocultar que no hay interés por parte del grupo de gobierno en acometer la obra. La socialista Pilar López insistió también en que la resolución del anterior contrato y la nueva licitación se podrían hacer de forma paralela y pidió al alcalde que "no engañe a la gente y diga que no tiene intención de levantar la calle".

Efrén Castro, del BNG, dijo que, si el problema es económico, su grupo estaría dispuesto a apoyar una modificación de crédito.

Ponte Ribeira fue otro de los asuntos que volvió a motivar un amplio debate en el pleno. PP y PSOE sacaron adelante con sus votos una moción de los primeros en defensa del proyecto que había para reabrir el puente, redactado por la CHMS y licitado por el Concello. Opinaron que cualquier otra propuesta son "castillos en el aire" que requieren de nuevo de una larga tramitación y que supondrán tirar por la borda varios años.

Por su parte, Camiña Sarria aseguró "defender" una "opción política diferente". Su planteamiento pasa por instalar una plataforma para una apertura provisional (encargó el proyecto a un equipo de ingenieros) y "pelear para que la CHMS asuma su responsabilidad" en la reapertura del puente.

El BNG se abstuvo en la moción tras mostrarse muy crítico con la CHMS, a la que acusó de "abandonar" a Sarria, poner trabas y "tratarla mal". Según Pilar López, el anterior presidente del organismo de cuenca le dijo: "lo siento alcaldesa, no fue nada personal".

Durante la sesión, de larga duración, también hubo protestas de los tres grupos de la oposición a la decisión del alcalde de no permitir preguntas al secretario y al interventor en los plenos.