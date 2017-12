Las previsiones se cumplieron y el plan especial de protección del casco histórico y el Camino de Santiago a su paso por Sarria no tuvo los apoyos necesarios para su aprobación definitiva. El pleno —con ocho votos en contra, siete a favor y una abstención— tumbó el documento urbanístico, lo que llevó al gobierno a lamentar la pérdida "dunha oportunidade" para Sarria, mientras que para la oposición se trata de un plan "sen consenso" y "malo" para la villa.



La concejala de urbanismo, Silvia Vázquez, defendió un documento que, según indicó, "concede protección ao casco histórico", promueve un desarrollo sostenible y ofrece "seguridade xurídica aos propietarios" y agilidad en la tramitación de permisos. Los argumentos no convencieron al PP y al no adscrito Antón Fortes (faltaba Benjamín Escontrela), quienes votaron en contra. El concejal de IG, José Manuel Bello, se abstuvo.

El pleno aprobó una ayuda de 140.000 euros para la residencia y dejó sobre la mesa la revisión de oficio de la plaza de tesorería



La anterior edila de urbanismo, la popular Pilar López, criticó que el documento "ten moitos erros" y contempla unos usos "gravosos para o pobo de Sarria". Cuestionó también que fuese retirado del registro por el equipo redactor para introducir unas correcciones.



Según el portavoz del PP, José Antonio García, se trata de un plan "imposto e sen consenso", en el que ven un obstáculo para reabrir Ponte Ribeira y cuya retirada pidieron en varias ocasiones.



"Un documento tan importante non se pode aprobar en minoría. Cremos que é un plan malo para Sarria. Hai dous anos que saben que teñen que negocialo pero queren imporse", afirmó García, al tiempo que instó a la edila de urbanismo a "contar coa oposición". "A porta tena aberta", le dijo.



Silvia Vázquez rechazó la acusación de falta de consenso. "Eu non creo que un planeamento deba ser de ningún partido. Houbo encontros cos veciños e chamouse á oposición a unha reunión, pero só veu o concelleiro de IG", replicó.



Para el concejal nacionalista Efrén Castro la no aprobación de este plan especial "condena ao pobo de Sarria a seguir no pleistoceno a nivel urbanístico".



Por su parte, la alcaldesa, Pilar López, acusó a los ediles que votaron en contra de "facerlle a zancadilla ao goberno con escusas baratas". "Patrimonio dixo que era un plan excelente, todos os organismos están de acordo con el e gústalle aos afectados", aseguró la regidora, según la cual el Concello tendrá que devolver ahora una subvención de 242.000 euros, "a terceira que se perderá". "O único que fan é o non polo non", dijo.



El pleno sirvió para aprobar, en este caso con los votos a favor del gobierno y el edil independiente, una subvención de casi 140.000 euros para la residencia. El resto de concejales se abstuvieron.



Tras un largo y acalorado debate, la totalidad de la oposición se pronunció a favor de dejar sobre la mesa la revisión de oficio de la plaza de tesorero que fuera aprobada en abril. También fueron muy polémicos los horarios de la nueva interventora, que solo está en Sarria tres tardes a la semana.



Además, durante toda la sesión estuvo en el aire una sentencia del Constitucional que cambia las condiciones de una moción de censura. "Vostedes están aquí por unha lei inconstitucional", le dijo García al gobierno. "Alégrome de que se mostre en contra da lei antitransfuguismo, faltaría máis", contestó Castro. El portavoz popular también se dirigió a la alcaldesa: "sabe que lle queda pouco, e dígoo polo seu partido, non por outra cousa". "Por moito que diga esa sentencia ata o 2019 ídesnos roer aquí", concluyó López.