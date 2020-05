El pleno sarriano aprueba crear un bono social y potenciar el comercio

El Concello sarriano celebró este viernes dos plenos extraordinarios para abordar diversas propuestas para hacer frente a los efectos del Covid-19. La corporación aprobó por unanimidad las peticiones de gobierno, PSOE y BNG, entre las que están crear un bono social, impulsar el comercio local, aportar fondos para la residencia de mayores o el aplazamiento de impuestos. Por el contrario, la batería de propuestas presentada por el PP fue rechazada.

El nacionalista Efrén Castro defendió unas "medidas realistas ", como el fraccionamiento, aplazamiento o condonación de tasas o impuestos que "permita a lexislación". También planteó poner en marcha un plan reactiva de impulso del comercio local y de proximidad, así como crear un bono social para familias en riesgo de exclusión social.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar López, reclamó en su moción que los fondos de las fiestas de San Xoán se destinen a la residencia de mayores y no se cobren tasas por servicios no prestados ni de abastecimiento, saneamiento y recogida de basura a los negocios que tuvieron que estar cerrados durante el estado de alarma. La edila criticó que el Concello utilice ozono para desinfectar negocios y ve "escasas" las medidas tomadas ante el Covid-19 con los trabajadores municipales.

Los grupos de Camiña Sarria y Galicia Sempre, que forman el gobierno, presentaron también una batería de propuestas, "consensuadas" con sectores de Sarria, con los que mantuvieron reuniones, señaló el edil del primer de ellos, José María Escudero. Entre las medidas están agilizar el pago a proveedores, instar a la Diputación a un aplazamiento de impuestos, potenciar la hostelería y el comercio o iniciar los trámites para ampliar la residencia de mayores. También demandó que la Xunta asuma sus competencias en empleo y política social y el Gobierno central suspenda las normas que regulan la regla de gasto de los municipios.

La corporación dio luz verde a solicitar a la Xunta un plan para el colegio Frei Luis y una subvención para la residencia de mayores

El PP se mostró muy crítico con la actuación del Ayuntamiento, pues Sarria es "o único Concello que non anunciou nada" ante la pandemia y que "non repartiu máscaras", reprochó el portavoz, José Antonio García. Esta formación presentó 30 medidas, desde ayudas para afectados por Ertes o familias necesitadas hasta exonerar, bonificar o subvencionar impuestos. La oposición coincidió en tachar estas propuestas de "populistas" o "fantasiosas" y consideró que "sobrepasan moito as compentencias municipais". García defendió que son medidas "que se poden facer, non inventamos nada, xa se tomaron en concellos de toda España", insistió.

La corporación también aprobó por unanimidad una moción del BNG para reclamar a la Xunta una subvención nominativa a la residencia y un plan que garantice al alumnado del Ceip Frei Luis de Granada iniciar el próximo curso en unas condiciones "óptimas".

Tanto Efrén Castro como José María Escudero aseguraron que la comisión de seguimiento sobre el colegio celebrada el jueves les generó "dudas", acusaron a la Xunta de "oscurantismo" y reclamaron un plan "serio, digno e consensuado". Todo lo contrario manifestó José Antonio García, que tuvo una impresión "moi positiva" de los planteamientos presentados por la administración en la comisión y mostró su "satisfacción" con el plan de la Xunta, que "está traballando no proxecto de rehabilitación integral" del centro, dijo.