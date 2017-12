El pleno de Sarria vive una situación insólita con una abstención general 

La corporación de Sarria celebró este viernes un pleno extraordinario en el que se vivió una situación insólita al abstenerse todos los concejales en uno de los puntos, referente a la exención del Ibi de la Fortaleza. El asunto que se sometió a votación era una propuesta de alcaldía, lo que llevó a la oposición a calificar de "esperpéntica" la decisión del gobierno local de no apoyar una iniciativa propia.



Un único voto bastaría para que prosperase la propuesta, consistente en remitir a la Diputación Provincial de Lugo la documentación relativa a la finca de la Fortaleza para que decida sobre la petición de la familia de exención del Ibi en base a su consideración de Bien de Interés Cultural (BIC).



La propuesta quedó desestimada al abstenerse los 15 ediles presentes en la sesión (faltaban dos). Y a la alcaldesa le llovieron las críticas, de las que se defendió alegando que no era una propuesta suya sino una petición de la familia a la que se daba trámite.

La propuesta consistía en enviar a la Diputación la documentación para que diga si procede eximir del Ibi la finca de la Fortaleza



Sin embargo, todos los grupos de la oposición consideraron inaudita la postura del gobierno. "É escandaloso que presenten un punto para debate e que se absteñan na súa propia proposta. É un descontrol total", dijeron los concejales no adscritos Benjamín Escontrela y Antón Fortes.

Para el PP se trata de un "esperpento". "Convócannos a un pleno extraordinario para aprobar unha proposta de alcaldía para enviar á Deputación o expediente e resulta que nin se votan eles a si mesmos", señaló el popular José Antonio García, quien opinó que el Concello "vai de esperpento en esperpento; este goberno xa estará fabricando o próximo e danando a imaxe de Sarria por unha incompetencia manifesta".



El concejal independiente, José Manuel Bello, aseguró que la situación vivida este viernes en el pleno "non é lóxica". "Se un goberno leva a pleno unha proposta suponse que é para sacala adiante e non para absterse", añadió el edil, quien apreció "falta de seriedade" en la gestión municipal.



La exención del Ibi solicitada por los dueños de la Fortaleza ya fue tratada en una sesión plenaria en octubre, en la cual también estuvo a punto de producirse una abstención casi generalizada, aunque finalmente no llegó a votarse porque el PP reclamó que quedase sobre la mesa a la espera de una certificación urbanística sobre la calificación de los terrenos solicitada por varios concejales.



Este viernes hubo un momento en el cual también se planteó dejar el asunto pendiente, pero finalmen te la alcaldesa se decantó por votar diciendo que "a proposta vén a petición da familia".



La sesión de este viernes sirvió para aprobar, en este caso por unanimidad, la declaración de interés cultural de las actividades desarrolladas por el camping de Sarria y el club de golf. Se trata de un requisito necesario para que la Diputación aplique a ambas instalaciones una bonificación del 95% en la cuota del Ibi. El asunto ya había sido tratado en octubre pero volvió a pleno ayer por una cuestión de forma y con carácter urgente para que la bonificación pueda entrar en vigor en 2018.